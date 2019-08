Nibelungenschüler unter neuer Leitung

Hofheim.Für 54 Abc-Schützen der Hofheimer Nibelungenschule hat am Dienstagvormittag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Nach dem Gottesdienst in der Balthasar-Neumann-Kirche erfolgte in der Turnhalle der Nibelungenschule die Einschulungszeremonie. Die Schulanfänger werden in den nächsten Jahren von den Lehrkräften Petra Fenzel und Elvide Cioglu im Schulalltag begleitet.

Vom Schulverein gab es die obligatorischen Tassen und Buntstifte. Viele der Besucher staunten, als sich ihnen mit Cornelia Kerkhecker (unser Bild) die neue Schulleiterin der Nibelungenschule vorstellte. Seit diesem April ist die aus Eppstein im Taunus stammende neue Schulleiterin in Hofheim tätig, nachdem sie im Februar aus privaten Gründen nach Lampertheim umgezogen war. fh (Bild: fh)

