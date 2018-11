Nichts geschenkt

Lampertheim.Betreut von Lehrer Volker Hahl und Schüler Tim Schuster, machten sich die Handballer des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL) auf den Weg an die Martin-Luther-Schule Rimbach, um dort den Kreisentscheid in der Altersklasse WK II auszuspielen.

Im Ersten Spiel ging es gegen die Martin-Buber-Schule aus Heppenheim. Die Heppenheimer Mannschaft schaffte es von Beginn an nicht, ins Spiel zu finden, wodurch viele Chancen für die Lampertheimer Spieler entstanden, die diese auch konsequent nutzten, um letztendlich, nach einer Spielzeit von zwei mal 15 Minuten, verdient mit 33:8 zu gewinnen. Dieses erste Spiel war dringend nötig, um Spielpraxis zu bekommen, denn das Team hatte in dieser Konstellation noch nie zusammen gespielt. Das zweite Spiel stand gegen den vermeintlich schwierigeren Gegner an – den Gastgeber, die Martin-Luther-Schule aus Rimbach. Auch diese hatte gegen die Heppenheimer Schule bereits sehr deutlich gewonnen (39:8) und es versprach, ein spannendes Spiel um den Turniersieg zu werden, bei welchem sich die Kontrahenten nichts schenken würden.

Starke Abwehrleistung

Nach einem zunächst guten Start für die Lampertheimer Jungs und einer stabilen und starken Abwehrleistung, die dem Gegner ihr Zusammenspiel mit dem Kreisläufer sehr erschwerte, ging es mit einer 9:8-Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte des Spiels fanden weniger Lampertheimer Würfe ins gegnerische Tor – der MLS-Keeper parierte ein ums andere Mal stark. Das Spiel ging letztendlich mit 17:20 aus Sicht der Lampertheimer verloren. Umso größer war die Freude, als bei der Siegerehrung verkündet wurde, dass auch die Lampertheimer Mannschaft, als Zweitplatzierter, zum Regionalentscheid fahren darf, welcher am 19. Dezember in Michelstadt im Odenwald stattfinden wird.

Es spielten: Luca Ost und Darian Middendorf im Tor, Aaron Zapata (8), Philip Kissel, Nils Freyer (3), Finn Dotzauer (9), Nick Kühr (5), Elias Fiechtner (13), Jannik Reiber (4), Nils Göbel (1), Leon Maranic (6) und Domenik Reis (7).

Zugegen waren außerdem die beiden Jungschiedsrichter Lars-Hendrik Krämer und Tobias Hedderich, ebenfalls vom LGL. red

