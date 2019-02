Nickel verzichtet auf Kandidatur

Lampertheim.Stefan Nickel verzichtet auf eine Bürgermeister-Kandidatur. Zugleich bleibt er, entgegen dem Rotationsprinzip der Grünen, an der Spitze der Fraktion im Lampertheimer Stadtparlament. Carmen Kunz, die ab diesem Jahr die Fraktionsführung übernehmen sollte, bleibt Stellvertreterin. Die Vereinbarung gilt bis zum Ende dieser Legislaturperiode.

„Das bewährte Team macht weiter“, sagte Nickel bei einem Pressegespräch. Carmen Kunz pflichtete bei: Der frühere Hauptamtsleiter in der Stadtverwaltung verfüge über Kenntnisse, von der die Fraktion profitiere. Parteichef Jürgen Meyer wies zugleich darauf hin, dass die Grünen bestrebt seien, Personen zu finden, die sich aktiv in die kommunalpolitische Arbeit einbrächten.

Über künftig mögliche Koalitionen wollten sich die Grünen-Sprecher nicht festlegen. Dass sie eine bestimmende Rolle spielen wollten, verdeutlichte der frühere Fraktionsvorsitzende, Vorstandsmitglied Helmut Rinkel. Er machte vor allem das Interesse der Grünen an ökologischen Themen wie dem Biotopverbund oder dem Einsatz gegen das Bienensterben geltend.

Unterdessen äußerte Grünen-Vorsitzender Meyer Bedauern über den Verzicht Stefan Nickels auf eine Bürgermeister-Kandidatur. Erkennen die Vertreter der Öko-Partei doch Fehler in der Amtsführung von Gottfried Störmer. So rügen sie etwa dessen großzügige Aufstockung des Verwaltungspersonals. „Das wird sich rächen“, glaubt Nickel.

Der seinerzeit im Konflikt mit dem Amtsinhaber aus der Verwaltung ausgeschiedene Fraktionsvorsitzende – Nickel gehört den Grünen als politisch unabhängiges Mitglied an – arbeitet heute im Landesrechnungshof Darmstadt. Gegen eine Kandidatur zum Bürgermeisteramt habe er sich in einem längeren Abwägungsprozess entschieden, in dem berufliche wie familiäre Verpflichtungen den Ausschlag gegeben hätten.

