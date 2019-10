Niederlage bei Handballern

Hofheim.Die Handball-C-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Ried/Lampertheim (JSG) kam zum Saisonauftakt gegen die JSG Mörfelden/Walldorf mit 14:33 unter die Räder.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang der Heimmannschaft erst nach zehn Minuten der erste Treffer zum 1:8. Zwar konnten noch einige Tore verbucht werden, doch durch Ballverluste ging es mit einem deutlichen 9:16 in die Halbzeitpause. Nach dem Wiederanpfiff in der Hofheimer Sporthalle konnten sich die Gäste weiter absetzen, profitierten dabeiaber auch vom mangelnden Rückzugsverhalten der Gastgeber. Mit nur fünf Treffern in der zweiten Halbzeit war es nicht mehr möglich, etwas Zählbares aus dieser Begegnung mitzunehmen. Zu groß war der Abstand am Ende beim 14:33, der vor allem den zu vielen unerwarteten technischen Fehlern und Ballverlusten zuzuschreiben war. fh

