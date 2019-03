Niederlage im Kreisligaderby

Lampertheim.Im Kreisligaderby bezogen die Fußball-C-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) in Lorsch eine 1:4-Niederlage. Damit wuchs der Vorsprung des Tabellensechsten aus der Klosterstadt auf fünf Zähler gegenüber dem TVL an. Alessio Schott hätte die Gäste früh in Führung schießen können, scheiterte aber am Lorscher Keeper. Auf der Gegenseite stand ein Angreifer von Lorsch nach einem weiten Zuspiel an der Strafraumgrenze völlig frei und traf flach ins lange Eck zur 1:0-Führung in der 15. Minute.

Das 2:0 fiel nur zwei Minuten später nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des TVL. Trotz des Rückstandes entwickelte sich ein Spiel mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten. In der 27. Minute ließ ein Angreifer von Lorsch mit einem schnellen Antritt die Abwehrspieler des TVL stehen und bediente seinen Sturmpartner, der zum 3:0 traf. Nach der Pause konnte Lorsch mit dem ersten Angriff in der 39. Minute auf 4:0 erhöhen. Der TVL schöpfte in der 41. Minute Hoffnung, als Schott auf 4:1 verkürzte. Danach machte der TVL etwas mehr Druck und hatte gute Chancen, traf aber nur das Aluminium.

Auch die E1 des TVL ging im ersten Rückrundenspiel leer aus und unterlag mit 2:5 bei den Sportfreunden Heppenheim. Nachdem Heppenheim früh in Führung ging, versuchte der TVL Anschluss zu halten. Kurz vor der Pause gelang es den Spargelstädtern, den Rückstand zu verkürzen. Die Gastgeber erwischten auch nach dem Seitenwechsel den besseren Start und verwerteten ihre Chancen zu weiteren Torerfolgen. Der TVL seinerseits konnte zwar noch auf 5:2 verkürzen, mehr war aber nicht drin an diesem Tag.

Es spielten: Noah Hoffmann, Fulvio Miglionico, Collin Bauer, Loris Walter, Daniel Schröter, Henry Gräff, Leandro Schott, Leard Pangjaj, Anton Jan Thierfelder und Haaf Jakob. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019