Im vorletzten Spiel musste die E1 des TVL eine Niederlage einstecken, erzielte aber im nachfolgenden Heimspiel einen Sieg. Gegen die JSG Affolterbach/Ulfenbachtal auf eigenem Platz war die Torchancenbilanz zunächst ausgeglichen. Der TVL schaffte sogar in den ersten sechs Minuten zwei Führungstreffer. Dann kamen beide Mannschaften abwechselnd zum Zug, so dass es zur Halbzeit 4:4 stand. Anschließend schaffte der TVL wieder die Führung, konnte diese allerdings nicht halten. Am Ende gewann die JSG 6:8.

Im Spiel gegen die JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim 3 konnte die E1 einen Sieg erzielen. Ebenfalls wieder auf dem Heimplatz starteten beide Mannschaften stark in die Partie.

Durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr gelang jedoch dem Gegner das 0:1 bereits in der neunten Minute. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt: Der TVL erhöhte durch zwei Tore kurz hintereinander von Bruno Martinovic auf 2:1. Dazu war die Abwehr um den Schlussmann Damian Bogusch stärker und ließ kaum noch einen Abschluss des Gegners zu. Dennoch war es ein spannendes Spiel, der TVL machte Druck. Nach einer Vorlage von Samet Uzer schoss Tom Becker das 3:1. Kurz vor Schluss gab es nach Handspiel des Gegners einen Strafstoß, den Samet Uzer zum 4:1-Endstand verwandelte.

Im Heimspiel gegen SG Einhausen verschenkten die G-Junioren beim 4:4 einen sicher geglaubten Sieg. Trotz personaler Änderungen gegenüber dem Sieg gegen Bürstadt zeigten die Jungs eine ordentliche Leistung. 3:2 lautete der Pausenstand zugunsten der Lampertheimer. Nach dem Seitenwechsel war der TVL überlegen und erspielte sich zahlreiche Torchancen, traf aber nur noch einmal zum 4:2. Zwischenzeitlich ließ die Konzentration beim TVL etwas nach, und dies nutzte Einhausen gnadenlos aus. fh

Montag, 07.05.2018