Niederlage zum Jahresende

Lampertheim.Im letzten Spiel vor der Winterpause war die C-Jugend des TV Lampertheim (TVL) zu Gast beim Tabellenzweiten FC 07 Bensheim. Es entwickelte sich ein munteres Fußballspiel.

In der 14. Minute l passte die TVL-Abwehr nicht auf und schon klingelte es im Tor zum 1:0. Das 2:0 in der 21. Minute fiel nach einer Kombination über drei Stationen. Kein TVL-Spieler schaffte es, seinen Fuß dazwischen zu bringen. Während die Bensheimer Spieler noch jubelten, führte der TVL schnell ein Anspiel aus und überrumpelte die Bensheimer Abwehr. Luis Boll bekam den Ball genau auf den Fuß gespielt und überlupfte den herauslaufenden Torwart zum 1:2-Anschlusstreffer. In der 26. Minute antworteten die Bensheimer mit dem 3:1. Die Spargelkicker kamen erneut durch Luis Boll in der 31. Minute auf 2:3 heran.

Kurz vor dem Pausenpfiff waren wohl schon einige Spieler mit den Gedanken in der Kabine. Das nutzte Bensheim eiskalt aus und schoss in der 45. Minute das 4:2. Aber es kam noch dicker,. In der 46. Minute schoss Bensheimdas 5:2.

Im zweiten Abschnitt musste der TVL dem hohen läuferischen und kämpferischen Einsatz Tribut zollen. Die Bergsträßer konnten ihr Passspiel aufziehen, ohne dass ein Lampertheimer Spieler dazwischen ging. Die Folge waren zwischen der 42. und 50. Minute vier weitere Gegentore, mit denen Bensheim auf 10:2 davon zog. In der 56. Minute muste Lampertheim sogar das 2:11 hinnehmen. Die C-Jugend überwintert damit auf Tabellenplatz sieben der Kreisliga.

Die D-Jugendlichen des TV Lampertheim errangen gegen die Jugendspielgemeinschaft Rimbach/Zotzenbach den zweiten Sieg in Folge. Der TVL kam gut ins Spiel und setzte die JSG gut unter Druck. Das Team erarbeitete sich gute Chancen und ging in der 24. Minute verdient durch Tom Becker in Führung. In Minute 26 entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den die JSG zum Ausgleich verwandelte. Der TVL zeigte jedoch Moral und ging in der 28. Minute durch Samet Uzer wieder mit 2:1 in Führung. Die zweite Hälfte war recht ausgeglichen, mit guten Chancen auf beiden Seiten. Am Ende konnte der TVL den Sieg über die Zeit bringen.

Für den TVL spielten: Nico Schmitt und Damian Bogusch im Tor, Lily Wunderlich, Esteban Castro (Kapitän), Julian Kurpiers, Bruno Martinovic, Erik Engels, Samet Uzer, Lukas Krauth, Tom Becker, Felix Schönberg, Jonas Volk und Maxim Graf. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018