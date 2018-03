Anzeige

Hofheim/Bürstadt.. Die weibliche Handball-E-Jugend der HSG Ried unterlag in ihrem letzten Saisonspiel beim HC VfL Heppenheim mit 7:18-Toren. Dabei standen den von Ariane Jordan gecoachten Gästen im Spitzenspiel lediglich acht Spielerinnen zur Verfügung. Einige blieben aufgrund von Krankheit zu Hause. Das machte sich auf dem Spielfeld bemerkbar. Heppenheim hatte eine starke Mannschaft, die unbedingt gewinnen wollte. Die HSG Ried ließ sich dennoch nicht unterkriegen, die „Löwinnen“ kämpften, spielten miteinander, machten Druck auf die Abwehr und schafften es auch manchmal, den Ball schnell zu spielen und gut zu fangen. In der Abwehr war mehr Bewegung zu sehen. Was im ganzen Spiel auffiel, war doch die wesentlich größere Dynamik des Gegners, die Schnelligkeit, das blitzschnelle Umschalten auf Konter, die Sicherheit bei der Ballannahme und die unglaubliche Wucht der Torwürfe. Mit 7:18 ging das Spiel aus Sicht der HSG verloren. Dennoch, die Gäste kämpften aufopferungsvoll und wehrten sich nach Kräften. „Für diese Niederlage brauchen sich die Spielerinnen beim besten Willen nicht zu schämen“, so Jessica Siakam von der HSG Ried.

Es spielten: Joy Siakam, Johanna Singer (3 Tore), Sarah Saleh, Anna Degen, Leonie Diesterweg, Marie Kreischer, Leandra Plonka, Allegra Saglimbene (4). fh