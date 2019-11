Nikolaus am Start

Lampertheim.Bei den Lampertheimer St. Georgs-Pfadfindern kann man auch in diesem Jahr Adventskränze vorbestellen. Diese können am Freitag, 29. November, von 15.30 bis 17.30 Uhr, und am Samstag, 30. November, ab 8.30 Uhr vor Eis Oberfeld abgeholt werden. Auf der Internetseite der Pfadfinder unter www.dpsglampertheim.de kann man sich nach seinen Vorstellungen einen Kranz bestellen. Diesen Service gibt es bis einschließlich 20. November.

Auch schicken die Pfadfinder am 6. Dezember wieder den Nikolaus zu den Kindern ins Haus. Dabei bringt er das eine oder andere Geschenk mit. Knecht Ruprecht ist auch mit von der Partie. Wer den Service beanspruchen möchte, kann sich in der Nikolauszentrale unter Telefon 06206/9 51 06 44 melden, und zwar ab Freitag, 29. November, täglich zwischen 17.30 und 19 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.11.2019