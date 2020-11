Nikolausschießen fällt aus – Aufwand zu groß

Hüttenfeld.In der kommenden Woche sollte bei den Sportschützen der SG Hüttenfeld (SGH) der erste Tag des traditionellen Nikolausschießens stattfinden. Doch neben den Schießsportinteressierten ist auch der Nikolaus vom Corona bedingten Lockdown betroffen. „Die Einhaltung der vereinbarten Hygieneregeln würde einen derart hohen Aufwand für unsere Schützen und die Gäste bedeuten, dass die Durchführung für uns nur schwer realisierbar ist. Daher müssen wir von unserem diesjährigen Nikolausschießen leider Abstand nehmen“, erklärte Abteilungsleiter Helmut Günther dem SHM. Zudem würde die sonst so gesellige Atmosphäre bei dem beliebten Jedermannschießen unter den aktuellen Bedingungen leiden.

Allerdings steht bei den Aktiven nicht alles still. Zwar pausiert die Rundenwettkampfsaison derzeit, und viele Turniere sind abgesagt worden, dafür hat der Hessische Schützenverband jetzt aber eine Jugend-Trophy für das Jahr 2020 ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Schüler- und Jugendklasse. In Form eines Fernwettkampfs müssen fünf Ergebnisse, erzielt in Training oder Wettkampf, eingereicht werden. Bis zum Meldeschluss am 15. November reichte die SG Hüttenfeld gleich für drei Nachwuchsschützen Ergebnisse beim Landesjugendleiter Stefan Rinke ein. Alle teilnehmenden Jungschützen erhalten dafür vom Hessischen Schützenverband ein Präsent und nehmen zusätzlich an einer Verlosung teil. In der Jugendklasse, die im Wettkampf 40 Schuss abgeben muss, qualifizierte sich für die SGH Trinity Eckhardt mit 362, 369, 367, 361 und 368 Ringen. In der Schülerklasse – hier werden 20 Schuss geschossen – zeigte Timea Schneider mit 172, 174, 176, 164 und 178 Ringen eine beachtliche Leistung für die Hüttenfelder. Auch Lyon Mayer, der erst seit Mitte Oktober bei der SGH schießt, konnte mit 103, 107, 118, 105 und 111 Ringen fünf Wertungsergebnisse aufweisen. Gespannt sind alle drei, was für ein Überraschungspräsent sie nun erwartet. Die Jugend-Trophy ist vom Verband auch im kommenden Jahr vorgesehen, dann allerdings mit zehn einzureichenden Ergebnissen pro Teilnehmer.

Timea Schneider und Lyon Mayer sind als Duo zusätzlich für den „Shooty-Cup“ startberechtigt. Bei den geplanten Bezirksauswahlschießen dürfen alle Jugendlichen der Schüler-, Jugend-, und Juniorenklasse teilnehmen. Damit können gleich fünf Schützen für die SGH starten. Zum Abschluss des Jahres 2021 steht für die Schülerklasse der Wettbewerb „Shooty Fun Party“ im Landesleistungszentrum in Frankfurt auf dem Plan. Dort soll es neben dem Schießen auch ein gemeinsames Mittagessen und ein Rahmenprogram mit Tombola geben, bevor schließlich bei der Siegerehrung die besten Ergebnisse prämiert werden. Die Hüttenfelder Nachwuchssportler freuen sich schon sehr auf die geplanten Veranstaltungen.

Auch der Schützenbezirk hat seine Terminplanung für das nächste Jahr mit viel Optimismus erstellt. Für die Bezirksmeisterschaften ist erstmals auch der Schießstand der SGH als Austragungsort vorgesehen, wofür Hüttenfelds Schützen dem Bezirkssportleiter Gerd Delp sehr dankbar sind. Am 24. Januar schießen planmäßig die Luftgewehr- und Luftpistolenschützinnen der Damenklassen I bis IV, ab 20 Jahren aufwärts, auf der topmodernen Anlage in Hüttenfeld. Eine Woche später starten die Herren III und IV, ab 50 Jahren, mit der Luftpistole ebenfalls bei der SGH. Es bleibt abzuwarten, ob diese Pläne tatsächlich so realisiert werden können.

