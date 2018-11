Nikolausschießen startet gut

Hüttenfeld.Am ersten Tag des in diesem Jahr zum 17. Mal ausgerichteten Nikolausschießens konnten Hüttenfelds Schützen ihre Gäste erstmals mit einem Teil ihrer neuen Anlage überraschen. Auf vier der elf Schießstände ist die neue Anlage zur elektronischen Schusswerterfassung, die von der Stadt Lampertheim, dem Kreis Bergstraße, dem Land Hessen und dem Landessportbund Hessen gefördert wird, bereits einsatzfähig. Sie ermöglicht es, die Treffer auf den Schießscheiben auf einer Beamerpräsentation im Sportheim mit zu verfolgen.

Nach einem eher verhaltenen Beginn, füllte sich der Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ am Nachmittag dann doch noch. Am Ende waren 37 Teilnehmer, sieben mehr als im Vorjahr, gekommen, um sich mit Weihnachtsmännern einzudecken. 62 der Weihnachtsmänner wechselten auf sportliche Art den Besitzer.

Neben dem sportlichen Erfolg konnten sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen im Sportheim von der Anstrengung erholen. Die Aktiven der SGH konnten mit ihrer Aktion auch gewinnen, da bei den Gästen das ein oder andere Talent gesichtet werden konnte. Am kommenden Sonntag, 2. Dezember, besteht noch einmal die Möglichkeit, sich das Warten auf den Nikolaus zu verkürzen. Auch an diesem Tag kann man sich von 11 bis 17 Uhr Weihnachtsmänner für den Bedarf am Nikolaustag auf sportliche Art beschaffen.

Zweite Mannschaft verliert Derby

Weniger erfolgreich waren die beiden Luftpistolenmannschaften bei ihren Wettkämpfen. Die zweite Luftpistolenmannschaft war beim SV 1923 „Hubertus“ Lampertheim zu Gast. Die Hausherren ließen jedoch keine Zweifel an ihrer Absicht aufkommen, die beiden Siegpunkte in der Spargelstadt zu behalten. Überdeutlich dann auch das Endergebnis des Wettkampfs: Mit 1389:1287 Ringen setzte es für Hüttenfelds zweite Mannschaft eine mehr als deutliche Niederlage beim gleichzeitig besten Saisonergebnis der Gastgeber. Herausragend die Leistung von Lampertheims Mannschaftsführer Dieter Spannagel, der mit 369 Ringen mehr als im vorhergehenden Wettkampf geschossen hatte. Es folgten Gregor Sobzak mit 346 Ringen und Marc Rall mit 345 Ringen. Komplettiert wurde die Mannschaft von Thomas Offenbecher, der 329 aufzuweisen hatte.

Bester Mannschaftsschütze der Hüttenfelder war Walter Dörr mit 334 Ringen vor Britta Andes mit 333 Ringen. Mit ihren Ergebnissen sehr unzufrieden waren Tanja Reich, die nur 316 Ringe getroffen hatte und Karina Hahl, bei der gar nur 304 Ringe angezeigt wurden. Besser waren nur die beiden Ersatzschützen, die jedoch ohne den Druck, in der Mannschaft nominiert zu sein, aufschießen konnten: Andreas Hermann hatte am Ende 342 Ringe und Sascha Hahl 333 Ringe. Lampertheims Ersatzschütze Holger Tempel hatte 335 Ringe getroffen und Helmut Rauscher kam mit 327 Ringen vom Stand. Während Lampertheim mit diesem Sieg auf dem zweiten Tabellenplatz bleibt, sind Hüttenfelds Schützen auf Platz fünf abgefallen.

Auch Hüttenfelds erste Garnitur konnte beim Titelaspiranten, dem SV Groß-Rohrheim, nicht überzeugen. Zu schwach waren die Einzelleistungen, um gegen die konstant gut schießenden Gastgeber zu punkten. Bester Schütze der Hüttenfelder wurde Helmut Günther mit gerade einmal 348 Ringen. Damit war klar, dass kein Mannschaftsergebnis über 1400 Ringen – dem Ziel der Mannschaft – mehr zu erreichen war. Freddy Ehret blieb mit 345 Ringen ebenso unter seinen Möglichkeiten wie Willy Baumann, der 344 Ringe beisteuerte. Auch Daniel Wallisch konnte mit seinen 329 Ringen alles andere als zufrieden sein.

Erste Garnitur ohne Chance

Mit 1306:1429 Ringen war die Niederlage dann auch überdeutlich und kostete die Hüttenfelder den zweiten Tabellenplatz, den jetzt der SV Heppenheim hinter Groß-Rohrheim übernommen hat.

Für die Gastgeber aus dem Ried trafen Jan Berkhan und Felix Hillebrand jeweils starke 363 Ringe. Mannschaftsführer Hansi Wenner konnte sein Potenzial mit 354 Ringen nicht abrufen, während Lukas Starosta mit 349 Ringen noch über seinem persönlichen Schnitt lag. Als Ersatzschützen trafen für Groß-Rohrheim Heinz Wenner 303 Ringe und Heinz Wienand 261 Ringe. gün

