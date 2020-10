„No-Go-Area“ in der Otto-Hahn-Straße?

Lampertheim.Die Auseinandersetzung um das Can-Eventcenter in der Otto-Hahn-Straße reißen nicht ab. Nach der Veröffentlichung des Interviews mit den Inhabern Esmahanim und Ercan Arslan („Südhessen Morgen“ vom 9. Oktober) haben sich Anwohner in der Redaktion gemeldet, die ihre Beschwerden aufrechterhalten. Diese richten sich hauptsächlich gegen die Lautstärke während der Feierlichkeiten. Betroffen seien nicht nur benachbarte Bewohner im Gewerbegebiet, sondern auch Bürger aus dem nahe gelegenen Wohngebiet Guldenweg.

Die Wohnungen im Gewerbegebiet seien, entgegen der Darstellung im Interview, behördlich genehmigt. Viele der Gewerbetreibenden seien seit Jahrzehnten dort ansässig. Auch unter ihnen gebe es Beschwerden etwa über zugeparkte Einfahrten. Feuerwehrzufahrten würden von parkenden Autos blockiert. Bereits seit sieben Jahren fänden in der ehemaligen Squash- und Tennishalle vorwiegend türkische und kurdische Hochzeiten mit mehreren hundert bis über tausend Gästen statt, bei denen bis nach Mitternacht laute Musik gespielt werde – so laut, dass selbst Bewohner im Guldenweg diese als Belastung empfänden. Auch auf hohe kirchliche Feiertage wie Karfreitag oder Weihnachten werde durch die Feiernden keine Rücksicht genommen. Teilweise seien Beschwerden über unzumutbaren Lärm sogar von Anwohnern aus der Ernst-Ludwig-Straße gekommen.

Nach den Feierlichkeiten werde rund um das Eventcenter immer wieder Müll wie Plastikbecher, Dosen sowie leere Plastik- und Glasflaschen gefunden. Einer der Anwohner, die zum Gespräch in die „SHM“-Redaktion gekommen sind, hat einen Beutel mit Schreckschuss-Patronen dabei, die er nach Feierlichkeiten in der Otto-Hahn-Straße aufgesammelt hat. Immer wieder werde bei Hochzeitsfeiern geschossen, meint er. Zur Begrüßung von Brautpaar und Hochzeitsgästen werde auf der Straße laut getrommelt.

Kritik an Begrenzer

Die Installation eines „Begrenzers“, der die Musiklautstärke automatisch drosseln sollen, sei das Ergebnis mehrerer Lärmpegelmessungen. Gleichwohl sei dieser Maximal-Pegel offenbar an eine Lärmdämmung geknüpft, die in der Halle aber wohl noch nicht vorgenommen worden sei. Das Dach sei aus klimatischen Gründen gedämmt worden, habe aber keine schallisolierende Wirkung. Lärmmessungen seien bislang unter Bedingungen vorgenommen worden, die den realen Gegebenheiten nicht gerecht würden, meinen die Anwohner. Bei mindestens einer Messung haben sie den Eindruck gewonnen, als sei die Lautstärke der Musikanlage gezielt heruntergefahren worden.

Die Bewohner machen deutlich, dass sie die Feierlichkeiten in der Otto-Hahn-Straße nicht grundsätzlich unterbinden wollen. Aber sie fordern die Einhaltung von Regeln, die für den Betrieb einer solchen Veranstaltungshalle gelten. Zugeparkte Einfahrten und Lautstärkepegel, die noch in weiter Entfernung zu hören seien, seien nicht hinzunehmen – ebenso wenig wie Bedrohungen, die einige der Anwohner nach eigenen Angaben erlitten haben. Sie seien auch schon aufgefordert worden, wegzuziehen, wenn es ihnen zu laut sei, empört sich ein älterer Anwohner, der seit 60 Jahren in der Nachbarschaft wohnt.

Unzufrieden und enttäuscht äußern sich die Anwohner über schleppende Reaktionen von Behörden wie Stadtverwaltung oder Kreisbauamt auf die seit Jahren wiederkehrenden Beschwerden. Die Polizei kontrolliere zwar dankenswerter Weise hin und wieder, aber nicht regelmäßig. Es dränge sich der Eindruck auf, es hier mit einer „No-Go-Area“ zu tun zu haben. Einer fragt: „Was bringt es, wenn es Vorschriften gibt, und es ist niemand da, der die Einhaltung kontrolliert?“. Gespräche mit den Inhabern der Halle seien von Behörden geführt worden; doch eine Verbesserung sei immer nur temporär eingetreten. Einige Anwohner belaste die Situation inzwischen auch gesundheitlich.

