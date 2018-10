Noch ist nichts verloren

Die Verluste, die CDU und SPD gestern im Land erlitten haben, haben sich natürlich auch in Lampertheim widergespiegelt. Alexander Bauer (CDU) und Marius Schmidt (SPD), die um das Direktmandat erstmals gegeneinander angetreten sind, sahen sich demnach in gleicher Weise von der politischen Großwetterlage betroffen. Dabei konnte der ältere Christdemokrat, der vor fünf Jahren die meisten Wahlkreisstimmen auf sich vereinigt hat, seinen „Amtsbonus“ ausspielen und seinen 27-jährigen Herausforderer Marius Schmidt in die Schranken verweisen.

Das dürfte den Sozialdemokraten nicht völlig kalt erwischt haben, konnte er sich angesichts des allgemeinen Trends doch ausrechnen, dass Alexander Bauer auf dem Fundament seines lokal- und landespolitischen Renommees das Rennen machen würde. Mit einem undankbaren 43. Listenplatz ausgestattet, war Marius Schmidt ein Start in einen schier aussichtslosen Wahlkampf beschieden, den er gleichwohl beherzt und mit trotziger Zuversicht geführt hat. Dies sicher auch mit Blick auf das eigene Alter, das ihn am Beginn einer politischen Karriere sieht und ihm noch zahlreiche Entfaltungsmöglichkeiten gewährt.

Denn diese stehen Marius Schmidt nach dem ersten großen Test auf überregionaler Ebene zweifellos offen. Wollte Schmidt weitere Meriten sammeln, um an seiner politischen Laufbahn zu basteln, wird er in den kommenden Jahren seine Beziehungsnetze in Kreis und Land freilich noch enger knüpfen müssen. Es sei denn, die Heimatverbundenheit, zu der sich der Sozialdemokrat in auffallender Offenheit bekennt, ließe ihn eher nach Chancen suchen, die unmittelbar vor der Lampertheimer Haustür liegen.

Fraktionsvorsitzender ist Marius Schmidt bereits, und es hat nicht selten den Anschein, als sei die Kulisse im Sitzungssaal des Stadthauses für den alerten Redner zu bescheiden geraten. Als Erster Stadtrat bleibt Jens Klingler gesetzt; von diesem gehen bislang keinerlei Impulse aus, einen neuerlichen Anlauf auf den Chefsessel in der Lampertheimer Verwaltung zu wagen. Freie Fahrt für Marius Schmidt also? Dies bliebe gründlich abzuwägen, denn Amtsinhaber Gottfried Störmer dürfte nur schwer aus dem Bürgermeisterbüro zu verdrängen sein. Ratsamer erscheint da die Kärrnerarbeit einer längerfristigen Vorbereitung auf höhere Ämter. Ob in Lampertheim oder im Land.

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018