Noch Plätze an der ESS frei

Lampertheim.Auch im kommenden Schuljahr bietet die Lampertheimer Elisabeth-Selbert-Schule (ESS) die Schulform der Einjährigen Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung (HBW), Höhere Handelsschule genannt, an. Die Schüler besuchen an drei Tagen die ESS und erlernen die Grundlagen des ersten Ausbildungsjahres in einem kaufmännischen Beruf. An den zwei verbleibenden Tagen arbeiten sie als Praktikanten im Bereich Wirtschaft und Verwaltung in einem Unternehmen ihrer Wahl.

Für die Höhere Handelsschule sind noch wenige Plätze frei. Informationen erteilt das Sekretariat der ESS unter der Telefonnummer 06206/94 09-0. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019