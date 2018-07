Noch Projekte und viele helfende Hände gesucht

Anzeige

Lampertheim.2014 war Lampertheim nach dem Freiwilligentag zur Hauptstadt des Ehrenamts ernannt worden, weil die Spargelstadt mit 41 Projekten und 730 Teilnehmern absoluter Spitzenreiter in der Metropolregion war. Wenn die Lampertheimer diesen Titel 2018 wieder holen wollen, dann müssen sie sich noch ein wenig ins Zeug legen und noch etliche Projekte anmelden. Denn momentan liegt Lampertheim mit 27 Projekten auf Platz drei hinter Ludwigshafen (53) und Heidelberg (30), aber vor Viernheim (24) und Mannheim (20).

Vereine, Schulen, Kindergärten, Seniorenheime und andere Einrichtungen, die für ein gemeinnütziges Vorhaben Unterstützung benötigen, können ihr Projekt noch bis Freitag, 31. August, auf der Homepage www.wir-schaffen-was.de eintragen. Die Stadtverwaltung Lampertheim weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass eine aussagekräftige Projektbeschreibung wichtig ist, damit potenzielle Helfer einen möglichst guten Eindruck davon bekommen, wofür genau Unterstützung benötigt wird und was sie am Freiwilligentag erwartet. Auf der Internetseite findet sich zudem ein Leitfaden, wie man ein Projekt plant und organisiert sowie man Sponsoren und Helfer gewinnt.

Die bis jetzt angemeldeten 27 Lampertheimer Projekte Goetheschule: Wir retten die Fahrrad-AG Stadtbücherei: 1. Bitte mach mich sauber! 30 Stühle wollen abgesaugt und gereinigt werden. 2. Zwei halbhohe Schränke lackieren Litauisches Gymnasium: 1. Herbstputz im Park, 2. Sanierung der sogenannten Baracke Aktive Bürgerbeteiligung: Apfelsaft für die Lampertheimer Tafel Musiker-Initiative (MIL): Komm und spiele mit! Seniorenbegegnungsstätte: Hofverschönerungsarbeiten Lebenshilfe-Kita Schwalbennest: Sitz- und Liegeflächen aus Paletten für das Außengelände Jugendförderung: Weltkinderfest mit dem Spielmobil Flitze Feuerstein Schülerbetreuung Pestalozzischule: Schlösser, Burgen, Gräben Jugendrotkreuz: JRK zeigt Erste Hilfe für Kinder SG 1946 Hüttenfeld, Sportschützenabteilung: Die Wand im Visier Jusos Ried: Ein offenes Bücherregal für Neuschloß Kirche Mariä Verkündigung: Gestaltung und Pflege der Außenanlage Odenwaldklub: Klubheim verschönern AZ Vogelpark: Frischer Glanz für Tiere und Besucher NABU: Ein Herz für Insekten Schützenverein 1923 Hubertus: Mauer des 25-Meter-Stands verputzen, Überstand/Dach reparieren Musikschule: Clean the musicroom Seehofschule Hüttenfeld: Verschönerung des Schulhofes, Weiterarbeit am „Grünen Klassenzimmer“ Neuapostolische Kirche: Seniorenspaziergang mit Rollstühlen SPD Lampertheim: Insektenhotel Ev. Kindertagesstätte Falterweg: Neue Farbe für die Wand Rotary-Club: Baumhain im Stadtpark erweitern Jugendbeirat: Stolpersteine aufbereiten Elternbeirat Kita Rosenstock: Kuchenverkauf

Damit beim Freiwilligentag alle Herzenswünsche in Erfüllung gehen können, braucht es viele helfende Hände. Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise, Vereinsmitglieder aber auch Firmenteams können sich schon jetzt als Mitschaffer registrieren. Sie finden unter derselben Internetadresse www.wir-schaffen-was.de eine Übersicht aller Projekte und können sich direkt anmelden. Als Dankeschön erhalten alle Helfer ein blaues „Wir schaffen was!“-T-Shirt sowie freie Fahrt zum Projekt und zurück mit den Bussen und Bahnen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar. red/swa