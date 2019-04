Noch sind Plätze frei

Lampertheim.Die Jugendförderung Lampertheim hat zwei Ausflüge in den Osterferien geplant. Einer der beiden Ausflüge führt am Montag, 15. April, in den Heidelberger Zoo. Bei einem geführten Rundgang können die Kinder Wissenswertes über das Tierleben erfahren. Treffpunkt hierfür ist um 8.50 Uhr der Lampertheimer Bahnhof. Dort kommen die Kinder um 16.30 Uhr auch wieder an. Für den Ausflug müssen die Teilnehmer selbst ihre Verpflegung mitbringen. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren. Die Teilnahme kostet 14 Euro.

Am Dienstag, 16. April, steht ein Ausflug zum Jungen Museum in Speyer auf dem Programm. „Das Sams und die Helden der Kinderbücher“ lautet der Titel der Ausstellung. Bei der interaktiven Führung „Auf der Suche nach den Helden“ können die Kinder einen interessanten Tag verbringen. Treffpunkt ist ebenfalls um 8.50 Uhr der Lampertheimer Bahnhof. Dort werden die Kinder um 16.20 Uhr zurückerwartet. Auch für diesen Ausflug muss jeder Teilnehmer sein eigenes Essen und Trinken mitbringen. Die Teilnahme kostet 14 Euro, das Angebot ist für Kinder zwischen sechs und elf Jahren geeignet. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.04.2019