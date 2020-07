Noch Spielerinnen gesucht

Hofheim.Der TC Hofheim richtet am Wochenende, 1./2. August, das DS-Automobile-LK-Turnier für Aktive und Senioren auf der Clubanlage aus. Gespielt wird auf fünf Plätzen. Alle Teilnehmern haben in diesem Turnier die Möglichkeit, sich in der Leistungsklasse zu verbessern. TCH-Chef Peter Bischer rechnet mit rund 40 Teilnehmern, von denen alle zwei Spiele bestreiten. Bislang fehlen allerdings noch Meldungen im Damen- und Seniorinnenbereich, während der Zuspruch bei den Herren sowie Herren 30 bis Herren 60 recht groß ist. Anmeldungen sind über die Homepage des Hessischen Tennisverbandes (www.htv-tennis.de) möglich. fh

