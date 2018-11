Noch Unklarheit über Kulturstätte

Lampertheim.Hohen Zuspruch unter Kulturtreibenden für den Bau einer Kulturstätte in der Innenstadt hat eine aktuelle Befragung ergeben, wie der für den Stadtumbau zuständige Mitarbeiter des Bauamts, Stefan Groß, im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss erklärte. Mehr als 77 Prozent der Kulturtreibenden hätten sich dafür ausgesprochen. Angesichts offener Fragen zur Größe und Nutzung einer Kulturstätte sei aber „noch nicht klar, was wir überhaupt wollen“, rechtfertigte Groß das Stadium unterhalb der Konzeptionsreife. FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel regte an, sich bei potenziellen Investoren umzuhören, während Bürgermeister Gottfried Störmer auf eine Datenerhebung unter Vereinen verwies, um genauere Hinweise für die Planung zu erhalten. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.11.2018