Noch viel vor für Hofheim

Hofheim.Beim traditionell im Weingut Garst gefeierten Sommerfest konnte Bernhard Hossner, Vorsitzender der Hofheimer Christdemokraten, viel politische Prominenz begrüßen. Hossner stellte dem CDU-geführten Ortsbeirat um Ortsvorsteher Alexander Scholl ein einwandfreies Zwischenzeugnis aus: „Wir schaffen das in Hofheim“, sagte er.

Von einer erfolgreich abgeschlossenen Sommertour sprach der CDU-Vorsitzende Edwin Stöwesand. In Hofheim und Rosengarten schauten sie sich die Umsetzung verschiedener Projekte an. Speziell das Alte Rathaus werde durch den barrierefreien Zugang als Verwaltungsstelle optimal genutzt. Laut Stöwesand müssen sich die Eltern um die Kinderbetreuung in Lampertheim keine Sorgen machen. Probleme im Wohnungsbau oder beim Altrhein werde man in den Griff bekommen.

„Wichtiger Brückenbauer“

Für den aus Bürstadt gekommenen Landtagskandidaten Alexander Bauer warb Stöwesand: „Wir wollen den Brückenbauer für Lampertheim und Hofheim haben.“ Michael Meister versprach als Bundestagsabgeordneter, Angebote für Wohnraum zu schaffen und im Bereich der Pflege für ein höheres Ansehen des Berufsbildes zu sorgen.

Hofheimer Themen widmete sich Ortsvorsteher Alexander Scholl, darunter die seit Herbst 2017 betriebene Kinderkrippe im Bürgerhaus, die Realisierung der Lärmschutzwand oder die noch für dieses Jahr erwartete Fertigstellung des Feuerwehrplatzes. Vom neu aufgestellten Standortmarketing in Lampertheim erwartet Scholl Unterstützung bei der Realisierung des Rundwanderweges „Rund um Hofheim“ und eine Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Hofheimer Vereine bei der Planung des Weihnachtsmarktes. Angegangen werden müssten die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes samt Verkehrsführung sowie das Entwicklungspotenzial der Alten Schule als Wohnraum. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018