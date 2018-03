Anzeige

Lampertheim.Am vergangenen Wochenende lösten die Lampertheimer Kegler ihre Pflichtaufgabe in einer spannenden Begegnung und nahmen beide Punkte mit in die Spargelstadt. Trotz dieses Erfolgs ist die Meisterschaft noch um mindestens eine Woche vertagt worden. Der Grund hierfür liegt am Verfolgerwechsel in der Liga. Mittlerweile hat sich die SG Hainhausen auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet und kann rechnerisch noch mit den Spargelstädtern gleichziehen. Somit benötigen die Lampertheimer Kegler einen Sieg, um die Meisterschaft für sich zu entscheiden.

In der über vier Bahnen ausgetragenen Partie in Dreieichenhain gingen für die Lampertheimer zunächst mit Peter Suppes und Holger Thiemig auf die Bahnen. Holger Thiemig zeigte bis auf eine Bahn eine solide Leistung und machte gegen das Duo Hohmann/Knecht (897) mit seinen 915 Holz insgesamt 18 Zähler gut. Peter Suppes spielte ebenfalls gut und solide auf. Mit seinen vier Durchgängen (242/236/217/243) erkegelte er die Lampertheimer Tagesbestleistung mit 935 Holz. Gegen Marco Walzer (880) machte er 55 Zähler gut. Mit 73 Holz Vorsprung gingen Bernd Günderoth und Patrik Strech für die Spargelstädter in den Mittelabschnitt auf die Bahnen.

Vorsprung bleibt komfortabel

Bernd Günderoth zeigte sich in Dreieichenhain wieder gut erholt. Dies war allerdings auch nötig, da er den besten Spieler aus Dreieichenhain, René Schauer (925), gegen sich hatte. Mit seinen 918 Zählern gab er lediglich sieben Holz ab und vermied es so, dass die Gastgeber nochmals gefährlich aufkommen konnten. Auch Patrik Strech spielte auf gleichem Niveau wie seine Mannschaftskameraden. Mit seinen 915 Holz holte er gegen Andreas Kirsten (910) insgesamt fünf Zähler heraus, so dass der Vorsprung der Lampertheimer bei komfortablen 70 Holz blieb.