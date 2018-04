Anzeige

Passend dazu hatte man als Motto die 1960-er Jahre gewählt und dies auch in Kleidung und Dekoration verdeutlich. Alte Vinylplatten waren in langen Ketten im Saal angebracht, vor der Bühne standen zwei Oldtimer-Motorräder in tadellosem Zustand. Auch alte Single-Platten wurden genutzt. Diese wurden mittels Wärme zu Kerzenhaltern umgeformt.

Dazu hatten sich die Damen des Vereins in farbenfrohe Muster gekleidet, wobei das Tragen des Petticoats sozusagen Pflicht war. Alles in allem fühlte man sich in die Sixties zurückversetzt. Dazu gab es als Verpflegung Bowle nach altem Rezept, „Falscher Hase“ oder als Nachspeise „Kalter Hund“.

Auch die Vorsitzende des KKMV, Birgit Steube, erschien bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste im Petticoat und ließ dabei das Gründungsjahr Revue passieren. Nachdem die Idee einer Orchestergründung geboren war, ging es mit einer Spendenaktion los, um Instrumente zu kaufen. Beide Kirchengemeinden waren an der Aktion beteiligt, und auch der St. Andreaschor und die Kolpingfamilie zeigten sich damals stark engagiert, berichtete Steube.

1958 folgte der erste Auftritt. Mittlerweile ist das Orchester konfessionell nicht mehr gebunden. „Alle Mitglieder sind uns teuer und wichtig“, betonte Steube und dankte gleichzeitig den passiven Unterstützern. In den nachfolgenden Ehrungen wurden nicht nur die Jubilare geehrt, sondern Steube bat auch alle Gründungsmitglieder auf die Bühne. Zwei aktive Musikerinnen konnte Steube auszeichnen. 25 Jahre spielt Astrid Nießner Klarinette, Sophie Fischer ist zehn Jahre dabei und spielt das gleiche Instrument.

Helmut Baumer übernahm mit dem Orchester die Regie, und schon im ersten Block erklangen die altbekannten Weisen von Bert Kämpfert, Cole Porter oder den Les Humphries. Manche Erinnerung wird da bei „Ramona“ oder „Rote Lippen soll man küssen“ beim Publikum wach geworden sein. Mit einem Werbeblock aus der Fernsehwerbung jener Zeit verstärkte man noch das Zeitgefühl. „Wie haben sich doch die Ansprüche gewandelt“, wird mancher Besucher gedacht haben. Ob HB- Männchen, Maggi oder Reklame für die Isetta – der Wiedererkennungswert war groß. Auch ein Quiz mit Begriffen aus der Mode sowie den damaligen politischen Ereignissen, gehörte dazu. Drei Paare konnten hier im Wettbewerb ihre Kenntnisse beweisen.

Helmut Baumer läutete mit weiteren Oldies die nächste musikalische Runde ein, bis Heinz Erhardt alias Manfred Krämer seinen Auftritt hatte. Gekonnt imitierte er den unvergessenen Komödianten mit seinen Sprüchen und Gedichten und wandelte auch mal das Gedicht von der Made zur Freude des Publikums in Lampertheimer Dialekt um. Das Orchester spielte anschließend zum Tanzen auf, der KKMV hat sicher wieder weitere Unterstützer gefunden.

