„Nur gemeinsam kann Gemeinde fortbestehen“

Lampertheim.Für eine intakte Kirchengemeinde braucht es mehr als nur einen Pfarrer und ein Gotteshaus. Viele verschiedene Gruppen und Mitglieder bereichern das Gemeindeleben. „Und alle sind wertvoll, keiner ist wichtiger als der andere“, sagte Pfarrer Ralf Kröger im Sonntagsgottesdienst, „wir alle sind miteinander verbunden, nur gemeinsam kann die Gemeinde fortbestehen.“ Die Luthergemeinde möchte ihre Mitglieder noch stärker einbinden und die Gruppen vorstellen. Den Anfang hat am Sonntagmorgen mit Daniel Götz, Claudia Schumacher und Bernhard Jilg der Kirchenvorstand gemacht

Dass zumindest die Auftaktveranstaltung zu dieser Idee ein Erfolg werden würde, war am Sonntagmorgen schnell klar. Bereits zehn Minuten vor Einzug des Pfarrers und des Kirchenvorstandes waren deutlich mehr Besucher in der Kirche als zu regulären Gottesdiensten in den vergangenen Monaten.

Zum Auftakt hallte es am Sonntag von allen Seiten in die hohe Kirche. Pfarrer Kröger stand im Altarraum, die drei Kirchenvorstandsmitglieder hatten sich an den Seitenwänden und hinter der Gemeinde aufgestellt. Von dort aus zählte das Quartett immer abwechselnd alle Gruppen und Helfer auf. Deutlich mehr als manch ein Gemeindemitglied kannte. Und genau das will die Gemeinde mit ihrer Idee „Gemeinde gestaltet Gottesdienst“ zeigen. „Unsere Gemeinde ist vielfältig, bestehen aus zahlreichen Gruppen. Viele kennen die einzelnen Mitstreiter aber kaum, deshalb wollen wir ihnen die Gelegenheit geben, sich einzubringen und vorzustellen“, erklärte Bernhard Zilg im Vorfeld.

Begabungen nutzen

In losen Folgen können Gemeindemitglieder künftig einzelne Gottesdienste gemeinsam mit Pfarrer Kröger gestalten. Im Mittelpunkt der ersten Veranstaltung stand ein Abschnitt aus dem zwölften Kapitel des ersten Korintherbriefes, in dem sich Paulus mit der Frage beschäftigt, wie verschiedene Begabungen gemeinsam wirken können.

Damals habe, so Pfarrer Kröger, in der antiken Hafenstadt Korinth ein heftiger Streit in der von Paulus gegründeten Gemeinde geschwelt, welche Gemeindemitglieder denn nun wichtiger seien. Mit dem Gleichnis eines Leibes erklärt Paulus ihnen, dass jedes Körperteil – und im übertragenen Sinne jedes Gemeindemitglied – wertvoll sei und nicht ohne den andern funktioniere.

Dieses Gleichnis projizierten Kröger und der Kirchenvorstand auf die eigene Gemeinde. Jedes Mitglied sei wichtig, keiner aber wichtiger als der andere. Auch die Luthergemeinde befindet sich gewissermaßen in einem Selbst- und Neufindungsprozess, nachdem die Besucherzahlen im vergangenen Jahr stark gesunken sind. Mit ungewöhnlichen Gottesdienstideen – etwa einem Krimigottesdienst – lockt die Gemeinde nun aber wieder mehr Gläubige in die Kirche.

Am Sonntag beschworen Pfarrer und Vorstand besonders den Gemeinschaftssinn. „Ihr alle gehört dazu!“, wandte sich Kröger direkt an die Besucher. Am Rande des Gottesdienstes stellte die Gemeinde außerdem zwei neue Mitarbeiter der Kita Falterweg vor. Christina Kärcher (Hauswirtschaft) und Jan Peschke (stellvertretende Leitung) ergänzen nun das Team. ksm

