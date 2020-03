Nur Heizen war Männersache

Lampertheim.Am kommenden Dienstag wird mit dem „Equal Pay Day“ daran erinnert, dass Frauen für den gleichen Job immer noch weniger Geld erhalten als Männer. Auch die unentgeltliche Hausarbeit bleibt bis heute in vielen Familien an den Frauen kleben – wie anno 1950. Haushaltsgeräte machen die Tätigkeiten inzwischen zumindest einfacher. Andere Arbeiten, die frühere Generationen noch erledigten, sind inzwischen komplett weggefallen.

Montags war meistens Waschtag. Da stand die Oma noch in der Waschküche und rührte mit einem riesigen Stampfer durch die Brühe. Fortschrittliche Hausfrauen mussten die Wäsche danach nicht mehr mühsam mit der Hand auswringen, sondern hatten eine Wäschepresse, die ihnen diese Arbeit abnahm. Oft wurden die Laken danach in der Küche zum Trocknen aufgehängt, im Winter meist der einzig beheizte Raum. Waren die Laken trocken, mussten zwei Personen sie zusammenlegen.

Bei Unterhosen wurde nach dem Trocknen sorgsam der Bund geprüft. War das Gummi ausgeleiert, war es meistens die Aufgabe der Kinder, mit Hilfe einer Sicherheitsnadel ein neues durchzuziehen. Das Stopfen der Socken wurde hingegen keinem Kind anvertraut. Denn es war gar nicht so einfach, die Wollfäden so durchzuziehen, dass das Loch gewissermaßen zugewebt wurde. War es zu viel Wolle, die verarbeitet wurde, dann hatte man einen Knubbel an den Zehen oder der Ferse. Heute beherrscht diese Kunst kaum noch jemand und es würde sich auch niemand die Mühe machen, seine Socken auf diese Art auszubessern, wenn man für ein paar Euro einen neuen Fünferpack bekommt.

Kinder kämmten Fransen

Eine wesentlich anstrengendere Sache war das Teppichklopfen. Erst musste das gute Stück ins Freie auf eine Wäscheleine gewuchtet werden, um es dann mit dem typischen Klopfer zu bearbeiten. Vom Staub befreit wurde der Teppich schließlich wieder zurückgeschleppt. Und da manche Läufer an den Seiten noch Fransen hatten, bekamen die Jüngsten der Familie einen überdimensionalen Kamm in die Hände gedrückt, mit dem sie die Fransen kämmten, damit diese wieder ordentlich lagen.

Eine Aufgabe, die auch meistens die Kinder übernahmen, war das „Abtrockle vom Geschirr“. Während die Erwachsenen spülten, rieben sie mit dem Geschirrtuch Tassen und Gläser trocken. Bis plötzlich Geschirrspülmittel auf den Markt kam, das diese Arbeit obsolet machte.

Eine Tätigkeit, die meist die Herren des Hauses ausführen mussten, war das Heizen. Aus dem Keller mussten Holz, Briketts und Eierkohle für den Herd in der Küche geholt werden. Im Wohn- oder Esszimmer wurde im Winter sonntags eingeheizt – mit einem Ölherd. Dazu ging der Vater mit der Kanne in den Keller, füllte sie, und goss das Öl danach in den Ofen, während der Schwimmer allmählich nach oben stieg.

Fernseher gab es 1950 noch kaum in Lampertheimer Haushalten. Erst als die Krönung der englischen Königin und die Fußballweltmeisterschaft 1954 ausgestrahlt wurden, schafften sich viele Bewohner ihren ersten Apparat an. Auch ein Telefon besaßen nur wenige. Wenn man sich nach der Hausarbeit entspannen wollte, setzte man sich abends einfach auf eine Bank vor der Tür, wartete, bis die Nachbarn ebenfalls herauskamen, und dann begann das „Schnaggle“.

