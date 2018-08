„Obdachlose finden, um zu helfen“

Lampertheim.Obdachlosigkeit existiert in Lampertheim, auch wenn die Betroffenen im Stadtbild so gut wie gar nicht in Erscheinung treten. Das hat die 3. Armuts- und Sozialkonferenz am Dienstagabend im Stadthaus zweifelsfrei dokumentiert. Aufgabe sei, diejenigen, die im Verborgenen bleiben, zu finden, um ihnen helfen zu können, erklärten Sprecher karitativer Einrichtungen.

Die Armutskonferenz geht

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4359 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.08.2018