Odenwaldklub auf Tour

Lampertheim.Der Odenwaldklub Lampertheim erlebte bei seiner ersten Wanderung des Jahres einige lehrreiche Stunden im Kloster Lorsch. Auf einer Führung des Museumsteams durch die Torhalle und über das Klostergelände lernten die Wanderfreunde allerhand über das 764 gegründete Kloster in der Karolingerstadt. Die nächste Wanderung führt den OWK Lampertheim am Sonntag, 11. Februar, auf den Panoramaweg rund um das Felsenmeer. Treffpunkt für diese Tour ist um 10 Uhr am Lampertheimer Bahnhof. Die Anreise an das Felsenmeer erfolgt per Pkw. red (Bild: OWK Lampertheim)

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.02.2018