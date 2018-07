Anzeige

Lampertheim.Seit 1981 feiert der Odenwaldklub (OWK) in Verbindung mit den anliegenden Vereinen am Sandtorferweg das Pappelfest – erst mit einem gemeinsamen, seit 2005 mit einem separaten Programm. Die allgemeinen Absprachen mit den Nachbarn über Termine und Angebote aber blieben bis heute bestehen. Jetzt will der OWK in der terminlichen Abfolge des Festes zumindest teilweise eigene Wege gehen. Das neue Konzept haben der Vereinsvorsitzende Horst Schmidt und Schriftführer Marius Schmidt am Freitag der Presse vorgestellt.

Bisher ging das Fest immer am Samstagnachmittag los und startete am Sonntag um 10 Uhr. Nun will der OWK schon am Freitag, 10. August, um 19 Uhr beginnen, den Samstag vereinsintern nutzen und am Sonntag, 12. August, wie gewohnt mit den Nachbarvereinen feiern.

Wie Marius Schmidt erläuterte, will der Wanderverein mit dem „duo autark“ alias Bernd „Schepper“ Schäfer und Karl Thomas den Besuchern am Freitagabend ein musikalisches Highlight bieten, wobei der Schwerpunkt auf Rock-und Popmusik ab den 1970er Jahren liegt. „Wir feiern ein Lampertheimer Fest und da gehören auch zwei Lampertheimer Originale dazu“, meinte Schmidt und hofft, dass der Abend ein voller Erfolg wird. Für das leibliche Wohl sorgt am Freitag „Die Worschdkischd“ aus Viernheim mit Gegrilltem, unterstützt von den Mitgliedern des Odenwaldklubs, welche für die Getränke zuständig sind. „Natürlich hat der musikalische Auftakt bereits am Freitag zu einigen Diskussionen im Vorstand geführt“, berichtete Schmidt, aber letztendlich habe sich die Idee durchgesetzt, das Fest attraktiver machen zu wollen.