Odenwaldklub brät wieder Zander

Lampertheim.Der Odenwaldklub Lampertheim lädt zum traditionellen Fischessen an Karfreitag, 10. April, ein. Ab 10 Uhr gibt es im Klubheim des Vereins (Sandtorfer Weg 137) Zander mit Kartoffelsalat – dazu eine große Auswahl an kalten Getränken und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Sitzplätze im Klubheim, ein großes Zelt auf der Terrasse sowie der weitläufige Spielplatz laden zum Verweilen ein. Der Fisch kann aber auch mitgenommen werden, schreibt der OWK in einer Mitteilung. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Das Klubheim hat seine Pforten an diesem Tag solange geöffnet, wie der Fischvorrat reicht. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020