ÖkumenischeKurrende

Lampertheim.Der evangelische Posaunenchor Lampertheim spielt am Samstag, 22. Dezember, ab 10 Uhr im St.-Marienkrankenhaus, um die Patienten und das Pflegepersonal zu erfreuen. An Heiligabend eröffnet der Posaunenchor gemeinsam mit dem Katholischen Kirchenmusikverein (KKMV) um 14 Uhr das Kurrendeblasen auf dem Schillerplatz.

Der evangelische Posaunenchor zieht dann weiter zu den folgenden Stationen: Gegen 14.40 Uhr ist er an der Domkirche zu hören und um 15.20 Uhr an der Wierdenstraße 27/Europaring. Gegen 16.40 Uhr machen die Bläser an der Martin-Luther-Kirche Station und um 17 Uhr im Altenwohnheim an der Dieselstraße. Die Musiker des KKMV laufen nach dem Auftakt auf dem Schillerplatz ebenfalls musizierend durch die Straßen. Sie sind bis 16.30 Uhr unterwegs – unter anderem im Europaring, in der Schwalbenstraße, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus und in der Kirche Mariä Verkündigung.

Das Orchester des Katholischen Kirchenmusikvereins gestaltet am Dienstag, 25. Dezember, den Weihnachtsgottesdienst ab 10 Uhr in der St.-Andreas-Kirche mit. Helmut Baumer wird mit seinen Musikern schon vor Beginn die Gemeinde mit Weihnachtsliedern auf die heilige Messe einstimmen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018