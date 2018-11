OFC in Stuttgart klarer Favorit

Offenbach. Nach der lockeren Pflichterfüllung im Hessenpokal greifen die Offenbacher Kickers heute (19 Uhr) wieder in das Geschehen der 3. Liga ein. Beim Schlusslicht Stuttgarter Kickers will sich der OFC für die letzte Auswärtsniederlage bei Werder Bremen II rehabilitieren, als das Team von Trainer Hans-Jürgen Boysen seine wohl letzte Aufstiegschance in die 2. Fußball-Bundesliga verspielte.

