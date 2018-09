Lampertheim.Susanne Wassmuth-Gumbel

Als gute und richtige Entscheidung wertete es Robert Lenhardt (SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses, dass die Trägerschaft der neuen Kindertagessstätte an der Ringstraße an einen freien Träger vergeben wurde. Die Kita „Farbenfroh“ wird vom Familienzentrum Bensheim geleitet, ist also weder eine kommunale noch eine städtische Einrichtung. „So haben die Eltern

...