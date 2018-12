Offener Schlagabtausch

Lampertheim.Eine vor Spielfreude sprühende B-Jugend der JSG Rimbach/Zotzenbach ließ mit einer beeindruckenden Vorstellung dem TV Lampertheim (TVL) beim 4:1 keine Chance. Mit einer geschlossenen Teamleistung und der Umsetzung vieler taktischer Vorgaben verbuchte Rimbach/Zotzenbach einen ungefährdeten Sieg.

Das 1:0 fiel nach einer Kombination in der 17. Minute über drei Stationen. Kein Lampertheimer Abwehrspieler konnte dies verhindern. Nach einem Abspielfehler im Spielaufbau eines TVL-Abwehrspielers konterte der Gastgeber in der 21. Minute die Gäste aus und erzielte das 2:0. Trotz diesem Rückstand ließ sich die Mannschaft aus Lampertheim nicht beirren und versuchte alles, um das Spiel zu drehen. Zwei gute Chancen, die die TVL-Angreifer hatten, gingen knapp daneben oder der Torhüter lenkte den Ball am Tor vorbei. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte erneut der Gastgeber das Tor zum 3:0. Im zweiten Abschnitt erwischte der TVL den besseren Start und konnte durch Hermann auf 3:1 verkürzen. Der TVL versuchte nach diesem Tor, wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Doch den Schlusspunkt setzte wieder der Gastgeber in der 62. Minute zum 4:1 und zerstörte die Hoffnung nach einem Punktgewinn in der Kreisklasse.

Ein 2:1-Erfolg stand dagegen für die D-Jugendlichen im Aufeinandertreffen mit dem VfL Birkenau 2 zu Buche. Der TVL kam gleich zu Beginn recht gut ins Spiel und konnte in der zwölften Minute durch Jonas Volk in Führung gehen. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit machte der TVL Druck und ließ den VfL kaum aus der eigenen Hälfte. Die Lampertheimer konnten jedoch bis zur Halbzeit die Führung nicht ausbauen, aber immerhin die guten Chancen der Odenwälder vereiteln. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Jonas Volk zum 2:0 und festigte so die Führung. Im Anschluss kam nun aber der VfL deutlich besser ins Spiel und begann seine deutliche Schlussoffensive. Die Odenwälder belohnten sich in der 48. Minute mit dem 2:1-Anschlusstreffer. Spätestens nach diesem Tor war das Spiel ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf Seiten der Birkenauer. Dem TVL gelang es, den Sieg über die Zeit zu retten.

Für den TVL spielten: Nico Schmitt und Maxim Graf im Tor, Lily Wunderlich, Esteban Castro, Julian Kurpiers, Bruno Martinovic, Erik Engels, Samet Uzer, Baran Bozkurt, Tom Becker, Jonas Volk, Arthur Geigert und Philipp Gensch. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018