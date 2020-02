Offener Schlagabtausch

Lampertheim.„Das wird ein richtig interessantes Spiel“, ist Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, vor dem Gastspiel bei der HSG Bensheim/Auerbach überzeugt. Die Chancen auf einen Sieg in Bensheim beziffert der TVL-Coach auf „50:50, weil die HSG einen richtig guten Lauf hat und auch einen schönen Handball spielt“.

Beide Teams stehen Seite an Seite auf den Plätzen vier und fünf, die Spargelstädter haben mit 23:11 Punkten einen Zähler mehr als Bensheim/Auerbach „und natürlich wäre es klasse, wenn wir uns im direkten Duell wieder etwas Luft verschaffen und Rang vier untermauern könnten“, würde Schmied nur zu gerne den Platz unter den Top Vier auch am Rundenende einnehmen.

Unterschätzen wird Lampertheim die Gastgeber auf gar keinen Fall. Schon im Hinspiel mussten sie sich mächtig strecken – gewannen mit 33:29. Damals war Bensheim als Aufsteiger noch recht neu in der Liga und auch wenn der TVL-Coach da bereits „großen Respekt“ vor der Arbeit seines Trainerkollegen Moritz Brandt hatte, wusste man noch nicht so recht, wohin die Reise bei der HSG gehen würde. „Inzwischen haben sie eindrucksvoll gezeigt, dass sie in diese Liga gehören“, hat auch Schmied die jüngste Serie von sechs Siegen in Folge beeindruckt zur Kenntnis genommen: „Und da waren Gegner dabei, die wirklich stark sind“, so der Lampertheimer Trainer.

Was die taktische Ausrichtung seiner Mannschaft angeht, ist Schmied noch hin- und hergerissen: „Natürlich ist unser Spiel meist auf viel Tempo nach vorne ausgelegt. Wir wollen Gegenstöße laufen, die schnelle Mitte spielen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir gegen Bensheim nicht ins offene Messer laufen“, warnt der TVL-Trainer vor den Stärken der Gastgeber, „die ein extrem hohes Tempo gehen und jede Chance nutzen, um kompromisslos zu kontern. Das allerwichtigste wird unser Rückzugsverhalten sein“, fordert Schmied ein konsequentes Umschalten von Angriff auf Abwehr. „Ob wir dann noch selbst über 60 Minuten das Tempo hochhalten werden und auch können, müssen wir schauen.“

HSG will Lauf fortsetzen

Um die gefährlichen Gegenstöße der Bensheimer zu unterbinden, müssen die Lampertheimer vor allem auch im Positionsangriff kühlen Kopf bewahren. „Technische Fehler müssen wir auf ein Minimum reduzieren und auch im Abschluss ist Konsequenz gefordert“, betont Schmied.

Den Spargelstädtern kommt sicherlich entgegen, dass am Sonntag alle Mann an Bord sind. Auch Michael Redig ist wieder voll einsatzfähig, nachdem er beim jüngsten 35:25-Heimsieg gegen Heppenheim mit Kurzeinsätzen sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben hatte. Aber auch die Bensheimer werden in Bestbesetzung auflaufen, wie ihr Trainer Moritz Brandt erklärt: „Wir haben einen Lauf und wollen diesen auch gegen Lampertheim fortsetzen“, gibt sich der junge Coach des Aufsteiger optimistisch, warnt aber gleichzeitig auch vor den Lampertheimern: „Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft und sind sehr unangenehm zu spielen.“ Und ebenso wie Schmied sieht Brandt die Partie als „völlig offen“ an: „Die Chancen stehen 50:50.“ me

