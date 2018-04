Anzeige

Er freute sich, dass sich so viele Freiwillige, Spender und Helfer, trotz Osterfeiertagen und Ferien, an der Blutspendeaktion beteiligt hatten. Denn: „Ohne Ehrenamt geht gar nichts“. Bei jedem einzelnen Blutspendetermin sind ehrenamtliche Helfer beteiligt, wie bei der Vorbereitung, der Abwicklung und der Nachbereitung. Außerdem bei Spenderehrungen und Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Bei der ersten Aktion des Jahres waren 28 Helfer aus Lampertheim im Einsatz. An sie schickte Schmidt ein herzliches Dankeschön. Wie an den Lions-Club Lampertheim, der auch dieses Mal die Anmeldung meisterte. Wie üblich wurden die Spender zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Ruth Haumüller belegte emsig die Brötchen. Die 88-jährige ist Mitglied in der Gemeinschaft der Wohlfahrts- und Sozialarbeit des DRK. „Ich mache mich gerne nützlich“, sagte die Seniorin. „Unseren besonderen Dank verdienen die 17 Erstspender“, betonte Schmidt abschließend. Diese Anzahl freue die Helfer und lasse sie positiv in die Zukunft blicken. roi

