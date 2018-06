Ohne Enthusiasmus

Anzeige

Kompromiss, Übergangslösung, das kleinste Übel: Enthusiastisch klingt es nicht, wie Lampertheims Kommunalpolitiker das Schiller-Café anpreisen. Die jüngste Geschichte hat denn auch gezeigt, wie schwierig es ist, den geeigneten Pächter und das geeignete Konzept zu finden, um auf dem Schillerplatz ein profitables Geschäft zu machen, das auch noch zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt beiträgt.

Diese hat sie auch dringend nötig. Doch da sind auch noch die Pläne der FDP, die Kaiserstraße wenigstens probeweise wieder für den Autoverkehr zu öffnen. Und da soll es in absehbarer Zeit ein Innenstadtkonzept geben, das die unterschiedlichen Belange, die sich mit dem Lampertheimer Zentrum verknüpfen, bündeln soll. Deshalb ist die Verpachtung des Cafés auch auf fünf Jahre befristet. Bis dahin soll klar sein, wie es mit der Einrichtung auf Dauer weiter gehen soll.

Es wird spannend sein zu sehen, welcher Pächter sich auf solche wenig attraktiven Rahmenbedingungen einlassen wird. Ein anspruchsvolles gastronomisches Angebot tut in der Innenstadt freilich not. Das Aufenthaltsniveau in der Fußgängerzone ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken.