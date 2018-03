Anzeige

Bürstadt/Lampertheim.Bei Kontrollen im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitswoche des Polizeinetzwerks „TISPOL“ hat die Polizei einige Übeltäter ertappt, wie die Beamten gestern mitteilten. Die mobilen Verkehrskontrollen fanden schon am Freitag in Bürstadt, Biblis und Lampertheim statt.

Drei Verkehrsteilnehmer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, was ein Verwarnungsgeld nach sich zog, berichten die Ermittler. Ein weiterer Autofahrer nutzte sein Handy am Steuer, was ein Bußgeld von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg als Folge hat.

Ein 75 Jahre alter Bürstädter wurde mit seinem Wagen auf der viel befahrenen Bundesstraße 44 gestoppt, nachdem er trotz durchgezogener Linie auf der Strecke gewendet hatte. Auch er muss sich in einem Bußgeldverfahren verantworten. pol