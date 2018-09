Ohne Gurt unterwegs

Rosengarten.Am Dienstag kontrollierten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zwischen 15 und 21 Uhr gemeinsam mit Kollegen der Polizeiinspektion Worms an der Bundesstraße 47 kurz vor Rosengarten den Straßenverkehr. Die Beamten nahmen 53 Fahrzeuge und 86 Personen unter die Lupe.

Sieben Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarnungsgeld belegt. Sie waren nach Polizeiangaben nicht angeschnallt und beförderten in zwei Fällen Kinder ohne ausreichende Sicherung. Vier Wagenlenker benutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon. Ihnen drohen Bußgelder und Punkte in Flensburg. Zwei Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel an der Bereifung auf. Bei einem Auto war die Bereifung so mangelhaft, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Beamten erstatteten entsprechende Anzeigen.

Zudem stellten die Kontrolleure bei einem Autofahrer einen gestohlenen Fahrzeugschein sicher. Besonders im Blick hatten die Ordnungshüter unter Alkohol und Drogen stehende Fahrer. Erwischt wurde hierbei niemand. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.09.2018