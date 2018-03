Anzeige

Lampertheim/Worms.Mehr als 700 Bahnreisende haben am Montagabend über Stunden in einem ICE ausharren müssen – ohne Licht, Lüftung und funktionierende Toiletten. Grund für den unfreiwilligen Halt auf einer Brücke in der Nähe von Worms war nach Angaben der Bahn ein Schaden an der Oberleitung. Fahrgäste hatten gegen 19 Uhr einen lauten Knall gehört. Kurz darauf sei das Licht im gesamten Zug ausgegangen, wie ein Fahrgast unserer Zeitung gestern schilderte. Er habe diesen Moment als beängstigend empfunden, „weil zuerst niemand wusste, was passiert ist“. Per Durchsage seien die Passagiere dann informiert worden, dass es einen Kurzschluss gegeben habe und die Türen aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben müssten.

Erst kurz nach Mitternacht konnten die Fahrgäste, die auf dem Weg von Dortmund in Richtung München waren, in einen Ersatzzug umsteigen und die Weiterreise zum Mannheimer Hauptbahnhof antreten. Bei der Evakuierung des ICE waren neben Notfallmanagern der Bahn rund 130 Einsatzkräfte aus Lampertheim und Umgebung vor Ort. Ihre Hauptaufgaben seien die Ausleuchtung des Unfallbereichs sowie die Betreuung und Versorgung der Fahrgäste gewesen, berichtete der Lampertheimer Stadtbrandinspektor Klaus Reiber. Die lange Dauer der Evakuierung erklärte die Bahn mit dem schwer zugänglichen Brückenbereich.