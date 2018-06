Anzeige

Lampertheim.Wer beim Spargelschälwettbewerb vorne dabei sein wollte, hätte vorher besser mal in einer Sauna geübt. „Bei dem Wetter schwitzt auch der, der nix schafft“, witzelte Bürgermeister Gottfried Störmer zur Begrüßung im Festzelt. Das war trotz Treibhausatmosphäre am Spargelfest-Sonntag gut gefüllt. Die Gaudi, wie sich Kommunalpolitiker, Spargel- und Weinköniginnen, Presseleute und Freiwillige an den weißen Stangen abmühten, wollten sich die Festbesucher nicht entgehen lassen. Am Ende hatte der Bürgermeister zwar nicht nichts geschafft, bildete aber mit mageren zehn Stangen das Schlusslicht des Klassements, gemeinsam mit Stefan Nickel, der als grüner Stadtverordneter für das Team Politik ins Rennen gegangen war.

Favorit schwächelt im Finale

Mit Jugendbeiratsmitglied Philip Karb gab es in diesem Jahr einen Überraschungssieger. Binnen zwei Minuten hatte der 17-Jährige 32 Stangen Spargel geschält, eine mehr als seine Finalkontrahenten Edwin Stöwesand (CDU-Stadtverordneter) und Alexander Boxheimer vom Team „Bürger“. Letzterer war als Favorit ins Finale gegangen, da er in der Vorrunde noch das sensationelle und laut Moderatorin Heike Hildebrand noch nie da gewesene Ergebnis von 34 hingelegt beziehungsweise geschält hatte. Im Finale konnte er dieses Traumergebnis dann aber nicht wiederholen.

Mit seinem Teampartner Steven Busse hatte Boxheimer – als Festwirt und somit quasi als Hausherr – in der Vorrunde für die meiste Stimmung bei den Zuschauern gesorgt. Beide bearbeiteten den Spargel so als ginge es um ihr Leben. Die Spargelschale flog dabei nur so über die Bühne. „Typisch“, kommentierte Hildebrand, „bei den Frauen sieht es ordentlich aus – auch unter dem Tisch.“