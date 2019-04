Oktoberfest und Ortspokal

Hofheim.Ein Ostercamp für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren bietet der FV Hofheim in Kooperation mit der Fußballschule Rhein-Neckar erstmals von 24. bis 26. April an. Das Programm findet täglich auf dem Sportgelände zwischen 10 und 16 Uhr statt. Lizenzierte Honorartrainer zeigen Grundtechniken, bieten Bewegungs- und Vielseitigkeitsschulung sowie Spiele zur Motivation oder Entwicklung der Spielintelligenz. Der Teilnahmebeitrag von 98 Euro beinhaltet auch das Mittagessen im Vereinsheim sowie Getränke und Obst während der Trainingseinheiten. Im Vereinsheim wird zudem am 30. April ein italienischer Abend mit Tanz in den Mai angeboten. Inklusive des Buffets beträgt der Eintritt 25 Euro.

Das Ortspokalturnier wird am Freitag, 7. Juni, ausgetragen. Den Rundenauftakt begeht der FV Hofheim am Sonntag, 11. August mit einem Sommerfest, dem Vorstellen der Mannschaften und Ehrungen der Jubilare.

Fest eingeplant ist beim FVH auch die Kerbebeteiligung vom 7. bis 9. September. Des Weiteren soll es ein Oktoberfest im Vereinsheim am 3. Oktober geben.

Statt einer gemeinsamen Weihnachtsfeier feiern die einzelnen Abteilungen in diesem Jahr getrennt. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.04.2019