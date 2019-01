„Oldies but Goldies“ im Schwanen

Lampertheim.cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) laden für Donnerstag, 7. Februar, 20 Uhr, zu einer Show mit dem Titel „Oldies but Goldies – Songs der 1950er und 1960er Jahre“ in den Schwanensaal ein.

Zeitlose Superhits

„Die 1960er Jahre haben unzählige zeitlose Superhits hervorgebracht, die auch heute noch bei Jung und Alt bekannt und beliebt sind“, heißt es in der Pressemitteilung. Die mit Herzblut und von Hand gemachte Musik habe die Aufbruchstimmung der damaligen Jugend unterstützt. Die Beatles, die Rolling Stones, The Tremeloes, die Bee Gees, die Beach Boys, Simon & Garfunkel und viele andere Bands vermittelten ein neues Lebensgefühl und die Hoffnung auf eine bessere Welt.

Drummer Götz als Projektleiter

Am 7. Februar werden die Musiker der MIL unter Regie von Projektleiter Hans-Jürgen Götz (kleines Bild) mit zahlreichen Songs an diese Zeit erinnern. Ihr Appell an alle Zuhörer und Fans: „Lasst die Haare wachsen, zieht die Cord-Jeans und den Parka an und lasst uns zusammen feiern.“ Auf der Bühne des Schwanensaals werden an diesem Abend zu sehen sein: Helmut Wehe (Vocal & Gitarre), Siggi Groß (Vokal & Gitarre), Patrick Embach (Vocal & Bass), Andreas Haberer (Vocals & Keyboard), Kai Häfner (Vocal & Saxofon) und Hans-Jürgen Götz (Drums). red (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019