„Oldies but Goldies“ im Schwanensaal

Lampertheim.Cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) laden für Donnerstag, 7. Februar, 20 Uhr, zum Konzert „Oldies but Goldies – Songs der 50er und 60er Jahre“ in den Schwanensaal ein Für die Veranstaltung sind nach Angaben des Kultur-Fachbereichs nur noch wenige Restkarten (Stehplätze) für zwölf Euro im Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße, (Telefon 06206/5 36 92) und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich.

Die Musiker-Initiative wird unter der Regie von Projektleiter Hans-Jürgen Götz mit Songs an die 1950er und 1960 er Jahre erinnern. Auf der Bühne werden zu sehen sein: Helmut Wehe, Siggi Groß (beide Gesang und Gitarre), Patrick Embach ( Gesang und Bass), Andreas Haberer (Gesang und Keyboard), Kai Häfner (Gesang und Saxofon) und Hans-Jürgen Götz (Schlagzeug). red

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.02.2019