Louisa Yalden (l.) singt mit Hans-Peter Stoll 2018 in Lampertheim. © roi

Lampertheim.Cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Freitag, 22. Februar, zur Premiere von „Operette sich wer kann!“, einem Musical- und Operettenabend in den Schwanensaal ein. Dabei handelt es sich um den Ersatztermin für die im November ausgefallene Veranstaltung. Gemeinsam mit Pianist Dias Karimov präsentiert die gebürtige Hüttenfelderin Louisa Yalden einen humorvollen Abend mit den schönsten und lustigsten Stücken aus der Musical-, Opern- und Operettenwelt.

Louisa Yalden studierte klassischen Gesang am Konservatorium Maastricht und sang schon während ihres Studiums im Chor bei André Rieu und seinem Johann Strauss Orchester. Nicht nur hier sang sie auf Bühnen weltweit, auch bei ihrem Engagement als Solistin der MS Albatros bereiste sie die Welt und spielte, tanzte und sang in zahlreichen Shows.

Für ihr Konzert konnte Yalen den Pianisten Dias Karimov gewinnen, der als Dozent an Musikakademien in Frankfurt und in Wiesbanden lehrt. Karimov wurde 1983 in Ufa, Russland, geboren. Er kommt aus einer traditionsreichen Musikerfamilie und spielt bereits seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier. 2005 absolvierte Dias sein Diplom als Konzertpianist an der Akademie Ufa, an der er das Angebot, als Musiklehrer zu arbeiten, annahm.

Liebe zur Improvisation

Die Liebe zum Jazz und zur Improvisation brachten Karimov 2008 nach Weimar, wo er ein Jazz Klavier Studium an der Hochschule für Musik Franz Liszt bei Leonid Chizhik absolvierte. Danach widmete er sein Können verschiedenen Crossover-Projekten. Zudem spielt er Solo-Konzerte sowie Auftritte mit verschiedenen Musikern und Stilrichtungen.

Beginn der Veranstaltung am Freitag ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Sitzplatzkarten sind für 15 Euro im Rathaus-Service, Haus am Römer, telefonisch unter 06206/93 51 00 und an der Abendkasse erhältlich. Besucher, die noch Karten besitzen, werden gebeten, diese im Rathaus-Service gegen neue Platzreservierungen einzutauschen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019