Optimismus auf Seiten der Landwirte

Rosengarten.Auch nach zweitägigen Hauptverhandlungen ist das Verfahren vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof noch nicht abgeschlossen, in dem es um die Zukunft der Südumfahrung Rosengartens geht. Wie berichtet, gehen fünf Landwirte in Kassel gegen das geplante Projekt vor, weil sie Flächenverluste und eine damit verbundene Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz ihrer Betriebe befürchten. Sie stehen stellvertretend für 23 Landwirtschaftsbetriebe aus Lampertheim, die sich von der Straßenplanung ebenso betroffen zeigen.

Rechtsanwalt Matthias Möller-Meinecke, der die Landwirte vertritt, sieht die Vorteile nach zwei Tagen Verhandlungen auf Seiten seiner Mandanten. „Ich bin sehr optimistisch“, erklärte er auf Anfrage dieser Zeitung, „dass der Planfeststellungsbeschluss aufgehoben wird“. Dabei setzt der Jurist vor allem auf zwei Aspekte.

Zum einen soll die von den Landwirten befürchtete Existenzgefährdung, die im Planfeststellungsverfahren lediglich für einen Betrieb anerkannt worden sei, vor Gericht nachgewiesen werden. Der Rechtsanwalt spricht hierbei von Landverlusten in Höhe von mehr als fünf Prozent der Eigentumsfläche. Neben einem Spargelbauer mit Restaurantbetrieb ist laut Möller-Meinecke eine Pferdepension mit 28 Tieren betroffen. Deren Weiden würden durch eine Umgehungsstraße zerschnitten. Der Eigentumsverlust beliefe sich in diesem Fall auf 22 Prozent. Damit könnte nur noch die Hälfte der Pferde aufgenommen werden.

Tierarten gefährdet

Zum anderen wollen die Kläger gegen den Planfeststellungsbeschluss – an ihrer Spitze Regionalbauernverbandschef Willi Billau – auch die Gefährdung geschützter Tierarten wie Fledermäusen, Haselmäusen und Rebhühnern berücksichtigt wissen. Auch dieser Punkt sei im Planfeststellungsverfahren nicht angemessen gewichtet worden.

Ebenso seien im Laufe des Verfahrens neue Dokumente eingereicht beziehungsweise angefordert worden, etwa was die Verkehrszählung an der B 47-Ortsdurchfahrt betrifft. So sei zwischen der Zählung auf rheinland-pfälzischer und jener auf hessischer Seite eine Diskrepanz von 4500 Fahrzeugen aufgetaucht; auf hessischer Seite werde ein höheres Fahrzeugaufkommen angenommen. Diese Differenz sei zu klären, erläuterte Rechtsanwalt Möller-Meinecke am Telefon. Für acht Kläger seien nun Beweisanträge gestellt worden, über die das Gericht noch am Abend entscheiden werde. Die Zeit für ergänzende Stellungnahmen sei auf 30. November befristet worden. Ein Gesamturteil sei deshalb nicht mehr vor Dezember zu erwarten.

Sollte der Planfeststellungsbeschluss kippen, würde die Uhr für das Rosengartener Verkehrsprojekt auf Null zurück gedreht. Dann würde eine von den 23 Lampertheimer Landwirtschaftsbetrieben ins Spiel gebrachte und vom Sachverständigen Wulf Hahn, einem Verkehrsexperten aus Marburg, unterstützte Lösung abermals auf die Tagesordnung gebracht: eine innerörtliche Troglösung. Sie war im Planfeststellungsverfahren verworfen worden. Laut Rechtsanwalt Möller-Meinecke bedürfte eine solche Variante mit vier Spuren einen Querschnitt von 20 Metern. Der Abriss von Häusern entlang der B 47 wäre nach seiner Auffassung nicht damit verbunden.

