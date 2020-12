Optimistisch in die Zukunft

Hofheim.Wie viele andere Vereine leidet auch der evangelische Posaunenchor unter den massiven Einschränkungen der Corona-Pandemie. Das Vereinsleben des Chores beruht auf zwei Säulen, dem gemeinsamen Musizieren und der Geselligkeit. Bereits im Frühjahr musste der Probebetrieb für drei Monate ruhen, ab Juni bis Ende August fanden die Proben unter strengsten Hygienemaßnahmen im Freien hinter der Friedenskirche statt. Ab September wichen die Bläserinnen und Bläser ins Bürgerhaus aus.

Durch die großen Abstände erwies sich das Proben als anstrengend. Dennoch waren die Mitglieder froh, wieder gemeinsam musizieren zu können. Seit Anfang November ruht der Probenbetrieb erneut. Die einzigen gemeinsamen Auftritte seit Ausbruch der Pandemie waren am Kerbesamstag der ökumenische Gottesdienst und zuvor die Videoaufzeichnung zur Kerberede. Ansonsten spielten Blechbläserquintette und Holzbläserquintette in wechselnder Besetzung beim Gottesdienst zur Konfirmation, der Friedhofsandacht am Ewigkeitssonntag sowie dem Gottesdienst im Freien am ersten Advent. Ein Blechbläserquintett wird am zweiten Weihnachtsfeiertag im Gottesdienst in der Friedenskirche spielen.

Nach der wöchentlichen Freitagsprobe trifft sich der Chor seit vielen Jahren mit bis zu 20 Musikern in Hofheimer Gaststätten und lässt die Woche ausklingen. Dies war seit März in dieser Weise nicht mehr möglich. „Sehr schade, zeichnet den Chor doch gerade das Zusammensein von Jung und Alt in großer Runde aus“, blickt Vorsitzender Wolfgang Herbert zurück. Das letzte große gemeinsame Fest war das Schlachtfest Anfang März, der Familientag im Juni fiel aus, ebenso gestrichen wurden die große Weihnachtsfeier und das Skat- und Tischfußballturnier zum Jahresabschluss.

Der fehlende Probebetrieb sorgt für enorme Frustration bei den Musikern und den Verantwortlichen, waren doch sogar alternative Konzepte zur Weihnachtsfeier entworfen worden. Corona sorgt aber auch für große finanzielle Einbußen, zumal alle bezahlten Auftritte wie etwa bei Frühschoppen, Platzkonzerten, Martinsumzügen ausgefallen sind. Lediglich die Einnahmen aus dem Vorverkauf des Jahreskonzertes stehen auf der Einnahmenseite, die Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin 2021. Die Verantwortlichen hoffen darauf, dass im kommenden Jahr auch wieder bezahlte Auftritte stattfinden können. Die letzten beiden Vorstandssitzungen wurden per Videokonferenz abgehalten.

Musikalisches Gebet

Zwei neue Angebote hat der Posaunenchor entwickelt. Im Frühjahr erklang zweimal wöchentlich das musikalische Gebet. Seit Mitte November bis einschließlich Sonntag, 20. Dezember, werden sonntags um 16.30 Uhr zwei Lieder gespielt. Dirigent Dirk Hindel trifft die Auswahl der Noten und arrangiert die Musik. Darüber hinaus empfiehlt Hindel auch einige Übungen für das tägliche Proben zu Hause.

„Wir hoffen, dass der Probenbetrieb im Februar wieder aufgenommen werden kann“, blickt Wolfgang Herbert optimistisch in die Zukunft, zumal die Terminplanungen für ein „normales“ Jahr laufen. Ziel des Posaunenchores ist es, das Jahreskonzert „Frauen erobern die Welt“ im kommenden Jahr aufführen zu können. „Die Musiker sind motiviert und können es kaum erwarten, den Probebetrieb wieder aufzunehmen“, so Herbert.

Parallel zum großen Chor läuft die Arbeit des von Pascal Wichert geleiteten Nachwuchsorchesters weiter. Somit sind auch die Proben der Nachwuchsmusiker im Frühjahr ausgefallen, ebenso alle Proben seit November. „Es ist immer schwer, nach langen Pausen gerade Jugendliche zur Wiederaufnahme der Aktivitäten zu Motivieren“, weiß Wolfgang Herbert die Problematik einzuschätzen.

Pascal Wichert, gleichzeitig Vizedirigent des Chors, hofft, dass die Jugendlichen nach der Corona-bedingten Pause wieder motiviert, zahlreich und regelmäßig in die Probe kommen und vielleicht auch noch Freunde zur Probe mitbringen, denn neue Musiker sind stets willkommen. Das Nachwuchsorchester hätte in diesem Jahr seine Konzertpremiere gefeiert, auch der wichtige Jugendwerbetag 2020 ist ausgefallen und wird 2021 nachgeholt. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.12.2020