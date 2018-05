Anzeige

Lampertheim.Ein nüchternes Bild von der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet zeichnet die Lampertheimer Verwaltung. Über eine Mitteilungsvorlage für die kommende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch 30. Mai, 19 Uhr, möchte der Fachbereich Verkehr, Sicherheit und Ordnung eine Diskussion in den parlamentarischen Gremien anstoßen. Ziel ist primär eine höhere personelle Ausstattung der Lampertheimer Ordnungsbehörde.

Zunehmend sehe sich der Ordnungsdienst mit alltäglichen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung konfrontiert, heißt es in der Mitteilungsvorlage. Zu den beinahe täglichen Aufgaben der Ordnungsbehörde zählten Vandalismus, Farbschmierereien, Zeichen der Verwahrlosung und Abfallablagerungen. Auch klagten Bürger verstärkt über Freizeitlärm bei Veranstaltungen, im Umfeld von Außenwirtschaften sowie durch Feiern und Alkoholkonsum im Freien. Insgesamt sei eine sinkende Toleranzschwelle der Bevölkerung gegenüber solchen Entgleisungen festzustellen. Die Ordnungsbehörde sehe sich zunehmend mit der Erwartung von Bürgern konfrontiert, sich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einzusetzen.

Dies umso mehr, als sich die Vollzugspolizei in den vergangenen Jahren immer mehr von Kontroll- und Ordnungstätigkeiten im öffentlichen Raum zurückgezogen habe. Seit Anfang der 1980er Jahre nehme die Stadt Lampertheim mit eigenen Vollzugskräften deshalb ordnungsbehördliche Aufgaben wahr. Diese erfüllten damit die Voraussetzungen eines Kommunalen Ordnungsdienstes. Hätten sich die Ordnungstätigkeiten in früheren Jahren auf den Bereich der Verkehrsüberwachung oder des Feldschutzes beschränkt, sei mittlerweile der umfängliche Einsatz uniformierter Ordnungspolizeibeamten in der Gefahrenabwehr und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gefragt. Dies werde inzwischen auch in der Ausbildung berücksichtigt. Damit unterscheide sich der Dienst städtischer Ordnungshüter nur noch unwesentlich von dem der Landespolizei.