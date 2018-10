Organist enttäuscht von Pfarrer Fleckenstein

Neunundreißig Jahre und ein Monat: Das ist eine lange Zeit. Beinahe ein ganzes Leben. Und deshalb kann Wolfgang Becker seine Emotionen auch kaum zurückhalten, wenn er auf diese Zeit zurückblickt. Denn in den fast 40 Jahren hat er die Messen in der St. Andreaskirche zuverlässig an der Orgel begleitet. „In all den Jahren habe ich insgesamt höchstens sechs Wochen gefehlt“, berichtet Becker. „Mein Konzert war der Gottesdienst“, macht er glaubhaft.

Jetzt ist damit Schluss. Der Organist und Chorleiter hat gekündigt. Auch sein Vokalensemble, die Schola von St. Andreas, tritt nicht mehr in St. Andreas auf, sondern - in „Belcanto“ umbenannt - nur noch zu Gottesdiensten in Bürstadt. Der Grund: Becker kam mit dem inzwischen beurlaubten Pfarrer Patrick Fleckenstein nicht mehr zurecht. Nach der Lektüre des Berichts über dessen Beurlaubung im „Südhessen Morgen“ vergangene Woche, in dem auch über die Kündigung des Organisten informiert worden war, suchte Becker die „SHM“-Redaktion auf.

Im Gespräch äußert er den Eindruck, von seiner Position als langjähriger Organist regelrecht „rausgedrückt“ worden zu sein. Irgendwann habe es geheißen, er solle seine Orgelbank auch mit anderen Organisten teilen, um mehr musikalische Vielfalt zu ermöglichen. Gleichzeitig habe er für seine Dienste auch in den Pfarreien Mariä Verkündigung oder Herz Jesu in Hüttenfeld „keinerlei Dank“ empfangen. Und das für bis zu zehn Einsätze pro Woche - über annähernd vier Jahrzehnte.

Beckers Arbeitsvertrag wäre im Januar regulär ausgelaufen. Und eigentlich hatte der 65-Jährige erwogen, den Vertrag zu verlängern. Jetzt will er erst einmal abwarten, wie sich die Dinge nach der Beurlaubung von Pfarrer Fleckenstein entwickeln. Einst war Wolfgang Becker Grundschullehrer in Ludwigshafen-Oggersheim. Doch die Organistentätigkeit war für ihn mehr als ein Nebenberuf. Nach der musikalischen Ausbildung mit einem Abschluss als C-Kirchenmusiker habe er noch lange Unterricht genommen, um sich weiterzubilden.

Sein Repertoire an Orgelstücken habe er seither Stück um Stück erweitert. „Ich habe mich nie wiederholt“, hält sich Becker zugute. Er vermutet, dass der Trend in der katholischen Kirche, mehr und mehr auch modernere Musik zuzulassen, an seiner Orgelbank gesägt hat. Und er räumt ein, dass er für Bands mit Gitarren und Schlagzeug in der Kirche nichts übrig hat.

Mit dem früheren St. Andreas-Pfarrer Peter Hammerich habe er völlig „geräuschlos“ zusammengearbeitet, denkt Wolfgang Becker an jene für ihn glücklichen Jahre zurück. Die aktuellen Entwicklungen in den Leitungsgremien der Pfarrei kommentiert er mit einem Begriff, der das Ausmaß einer Tragödie ahnen lässt: Er sei froh, so verabschiedet sich der Kirchenmusiker, dass er mit seiner Kündigung einem „Intrigantenstadel“ entronnen sei. (urs)

