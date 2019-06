Orgel mit Bläsern in der Domkirche

Lampertheim.Am Sonntag, 16. Juni, 19 Uhr, beginnt ein Konzert der beiden Blechbläser Falk Zimmermann (Trompete) und Matthias Gromer (Posaune) zusammen mit Kantorin Heike Ittmann an der Orgel. Im Lampertheimer Dom erklingt ein Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach (Konzert für Oboe, Violine und Orchester, bearbeitet für Trompete, Posaune und Orgel), Felix Mendelssohn Bartholdy, Joseph Jongen und George Gershwin (Rhapsody in Blue). Zimmermann ist Trompeter im Orchester des Nationaltheaters Mannheim, Gromer ist Professor für Posaune in Düsseldorf und spielt im Festspielorchester in Bayreuth. Der Eintritt beträgt acht Euro (ermäßigt fünf Euro). red

