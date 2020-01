Orientierung für junge Erwachsene bieten

Lampertheim.Baldiger Schulabschluss, die erste, feste Freundin, ein angespanntes Familienverhältnis oder das Austesten von Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen: Die achte Klasse ist für viele Jugendliche eine Zeit, in der sie tiefgreifende Veränderungen erleben. Weil nicht jeder diese Lebensphase der Umorientierung problemlos meistert, bietet die „Kooperation Lampertheim“ seit über 30 Jahren eine Projektwoche für Hauptschüler an. Bei der dreitägigen Aktion stellen sich den Jugendlichen diverse Hilfeeinrichtungen vor. Auftakt war nun in der Zehntscheune. Rund 3200 Schüler haben nach Angaben der Stadt inzwischen eine solche Projektwoche durchlaufen. In diesem Jahr, bei der 33. Auflage, waren es insgesamt 66 Schüler der Alfred-Delp-, der Nibelungen- und der Biedensandschule. „Diese Konstanz zeigt, dass es jedes Jahr aufs Neue sinnvoll ist, dass sich die Institutionen vorstellen“, betonte die städtische Organisatorin Silke Reis bei der Begrüßung. Die Kooperation Lampertheim ist eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Stadt und bringt trägerübergreifend Jugendhilfeangebote wie die Drogenberatung, die Schuldnerberatung oder die Jugendgerichtshilfe zusammen. Ziel der Projektwoche sei es, dass die Schüler die verschiedenen Einrichtungen ihrer Heimatstadt frühzeitig kennen lernen und durch eine aktive Auseinandersetzung mit Problemfeldern eigene Standpunkte entwickeln. Das Motto hierbei: „Hoffentlich braucht ihr uns nie – aber wenn, wisst ihr, wer und wo wir sind.“ Besonders der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern soll Hemmschwellen abbauen.

Ihre Lehrer hatten die Schüler zuvor in Kleingruppen auf die jeweiligen Institutionen verteilt. Nach einer Auftaktveranstaltung arbeiten sie dann vor Ort mit deren Mitarbeitern zusammen. Am Anfang stand aber wieder eine kurze Vorstellungsrunde, in der sich die Jungen und Mädchen ein Bild von allen Angeboten machen konnten.

Unterstützung gibt es etwa, wenn die Jobsuche nicht gleich auf Anhieb gelingt. Tatjana Maier-Borst und Kerstin Biehal von der Jugendberufshilfe des Diakonischen Werks halfen bei Bewerbungen und bereiteten auf Vorstellungsgespräche vor. Einen Stand weiter erklärte Sabine Vormweg, was „pro Familia“ leistet. Etwa bei einer Schwangerschaft gebe es finanzielle und ideelle Unterstützung bei der Wohnungssuche und der Erziehung. „Außerdem könnt ihr zu uns kommen, wenn ihr euch in eurem Körper oder Geschlecht nicht wohl fühlt, euch aber noch nicht traut, es anderen zu sagen“, appellierte sie.

Neben der Polizei, der AWO Drogenberatung „Prisma“, der Schuldnerberatung sowie der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche war auch die Jugendförderung dabei. Für die Verantwortlichen um Marcel Getrost ist die Projektwoche eine wichtige Veranstaltung. Die Verwaltung lädt nicht nur mit dem Jugendcafé oder der Ü12-Summertime zu Freizeitspaß ein, sondern mit dem Jugendbeirat auch zur aktiven Beteiligung. „Wenn Skateanlagen oder Spielplätze neu gebaut werden, können sich Jugendliche einbringen und tatsächliche Veränderungen bewirken“, so Getrost. ksm

