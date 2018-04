Ort des konstruktiven Austauschs

Anzeige

Rosengarten.In der Bürgerkammer Rosengartens ist der Vorsitz vom Vater auf den Sohn übergegangen: Oliver Schmitt wird das Gremium nach Horst-Werner Schmitt künftig leiten. Ihm zur Seite steht Ute Haas-Zanlonghi. Schriftführerin ist Beate Frey-Urtheil, deren Stellvertreterin Felizitas Blickheuser. Beisitzer ist Uwe Häusler. Schmitt bezeichnete das Gremium als „Ort des Austauschs, manchmal auch der Empörung“. Entscheidend sei es, Kontroversen in konstruktives Handeln zu überführen.

Schmitt informierte über ein Schreiben des hessischen Verkehrsministers Tarek Al-Wazir an SPD-Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht zum Verfahrensstand für die geplante Umgehungsstraße. Demnach sei mit dem Beginn des Verfahrens noch in diesem Halbjahr zu rechnen.

Bürgermeister Gottfried Störmer sprach in der Jungfernsitzung des auf drei Jahre gewählten Gremiums seinen Dank an die ehrenamtlich tätigen Mitglieder aus. Zudem nahm er etliche Anliegen, die aus den Reihen der Bürgerkammer geäußert wurden, mit nach Lampertheim. So berichtete Felizitas Blickheuser beim Stephansgraben über einen starken Bewuchs, das schwache Gefälle und schlecht abfließendes Wasser. Der Graben sei Brutstätte für Stechmücken. Auch würden Gartenabfälle in den Graben gekippt. Peter Bär vom Wasserverband Bürstadt, an dem auch Lampertheim beteiligt ist, beaufsichtigt ein insgesamt 90 Kilometer langes Grabensystem. Der Stephansgraben werde zwei Mal im Jahr gepflegt. Überdies fördere das 2008 in Betrieb genommene neue Pumpwerk zusätzlich Wasser ab. Seitdem hätten die Bewohner von Rosengarten kein Wasser mehr im Keller. Hohe Grundwasserstände könnten allerdings nicht abgesenkt werden.