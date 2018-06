Anzeige

HÜTTENFELD.In der seit Monaten anhaltenden Diskussion zwischen dem Hüttenfelder Ortsbeirat und der Lampertheimer Stadtverwaltung hat die Vertretung des Stadtteils einen Rückschlag hinnehmen müssen. Durch das Einschreiten des Ortsbeirats vor wenigen Monaten konnte die geplante, ersatzlose Streichung des Öffnungsangebotes der Verwaltungsaußenstelle im Bürgerhaus zwar abgewendet werden. Einen SPD-Vorschlag zur „Aufwertung des Arbeitsplatzes“ und damit verbundenen Wiederausweitung der Servicezeiten und -leistungen lehnte die Stadtverwaltung aber ab.

Stattdessen werden die Öffnungszeiten von donnerstags auf dienstags von 15 bis 17 Uhr verlegt, wie Ortsvorsteher Karl Heinz Berg mitteilte. Einen entsprechenden Vorschlag nahm die Versammlung mangels Alternativen einstimmig an. Besonders die Sozialdemokraten pochen aber weiterhin auf ein besseres Angebot vor Ort. „Wir wollen die gleichen Chancen wie in anderen Stadtteilen“, forderte Sozialdemokrat Kurt Arnheiter. In Hüttenfeld könnten kaum noch wichtige Dokumente wie ein Personalausweis beantragt werden.

Einen Erfolg konnte der Ortsbeirat beim zweiten Dauerthema Verkehr verbuchen. Der Blitzer an der Ampel zur Kleingartenanlage an der L 3110 steht. Die CDU erfragte, wo sonst in Hüttenfeld mobil geblitzt wird. „Wir nehmen an schutzbedürftigen Einrichtungen wie der Grundschule und der Kita, also in der Alfred-Delp-Straße und der Viernheimer Straße, etwa drei Mal monatlich Geschwindigkeitsmessungen vor“, erklärte Erster Stadtrat Jens Klingler dazu. Die Christdemokraten erkundigten sich außerdem nach ihren Anfragen, die noch aus dem vergangenen Jahr stammen und von der Verwaltung bislang unbeantwortet blieben.